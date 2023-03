Sam Neill, conocido por su papel en la saga Parque Jurásico, entre otros trabajos, ha anunciado que está recibiendo tratamiento ante una grave y raro tipo de cáncer de sangre, es decir, leucemia. Con motivo de la publicación de sus memorias, Did I Ever Tell You This? (¿Te he contado alguna vez esto?, en castellano), el actor de 75 años concedió una entrevista al diario The Guardian, donde ha confesado que le detectaron este cáncer hace un año, en mitad de la promoción de la última película de la saga de Steven Spielberg, Jurassic World: Dominion.

Ante la sorpresa de todo el mundo, el intérprete tenía aceptado que le quedaba poco tiempo de vida. Así lo ha hecho saber en su libro. "El asunto es, que estoy acabado. Posiblemente muriendo", es la frase con la que empieza a repasar su dilatada carrera, la vida como una estrella y su descanso en su granja en Nueva Zelanda, donde vive retirado. Sin embargo, después de que la noticia haya dado la vuelta al mundo y Sam Neill se ha pronunciado en sus redes sociales asegurando que está perfectamente y que desde hace unos meses el cáncer está en remisión.

El esperanzador mensaje de Sam Neill tras anunciar que padece cáncer Neill recibió inicialmente quimioterapia, pero cuando empezó a fallar, se embarcó en un nuevo medicamento anticancerígeno que seguirá recibiendo mensualmente por el resto de su vida, aunque ahora asegura estar libre de cáncer. "Me encontré sin nada que hacer. Estoy acostumbrado a trabajar y me encanta estar con la gente y disfrutar de la compañía. Y de repente me vi privado de eso", cuenta con dolor en la entrevista para la versión australiana de The Guardian. No sabía qué hacer, pero según esta situación le sobrepasaba, comenzó a escribir un libro con sus memorias para entretenerse. "No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros. Pero esos momentos son los que ponen la luz en un fuerte relieve y me han hecho sentir agradecido por cada día por todos mis amigos. Estoy contento de estar vivo", confiesa. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de SamNeillTheProp (@samneilltheprop)“ “ Los medios internacionales se han hecho eco de la noticia y Sam Neill se ha pronunciado con un vídeo en sus redes sociales: "Soy noticia en todo el mundo por tener cáncer. Pero como veis, estoy vivo y coleando. Hace meses que la leucemia está en remisión y regreso al trabajo: ¡en siete días empiezo a grabar con Annette Bening y un elenco maravilloso", cuenta. Para él padecer cáncer ha sido insignificante y no quiere que se hable de ello, sino de sus memorias. Y dice que ha traído a colación la enfermedad porque fue en el contexto en el que escribió su libro: "Nunca pensé que tendría una carrera como actor, y mucho menos como actor en la pantalla. Pero eso es más o menos lo que pasó y estoy lleno de gratitud mirando hacia atrás en esta vida, y de eso se trata el libro", dice. Y se despide con un mensaje: "No os preocupéis demasiado por 'todo eso' porque estoy bien". Enseguida famosos como Sara Wiseman, Sebastian Roché, Tom Payne, Kate Mulvany o Teresa Palmer le han enviado su apoyo en los comentarios.