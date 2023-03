Desde hace casi un año el cantante de Mägo de Oz sufría de problemas de espalda. Según los propios integrantes del grupo de ópera rock, el delicado estado de salud de Zeta les llevaron a atravesar "una de las épocas más duras de la banda". Y es que desde que Javier Domínguez Gregorio tuvo que hacer frente incluso a una operación en quirófano en agosto de 2022 para acabar con sus dolores de espalda. Tras su intento de recuperación en todo este tiempo, el vocalista ha tomado la decisión de separarse del grupo y abandonar la música. ¿El motivo? Una recaída en sus problemas de salud que ponen punto y aparte a casi 11 años cantando en Mägo de Oz.

Mägo de Oz se queda sin cantante por segunda vez: ¿por qué? ¿Qué pasará ahora?

"Una auténtica pena, después de meses luchando, Zeta ha decidido no continuar en Mago y deja la puerta abierta a un posible regreso en un futuro. Un honor el haber podido disfrutar de un tipo afable, tranquilo y con una voz preciosa. ¡¡Te vamos a echar mucho de menos tío!!", reza el comunicado oficial de la banda en su post de Instagram. En él esperan que el cantante se recupere y que puedan volver a contar con él.

Cerca de 11 años de trabajo poniendo voz a Mägo de Oz, termina esta etapa del camino de baldosas amarillas para el carismático Zeta, que llegó a la formación durante el verano de 2012, tras la salida de José Andrëa, vocalista original del grupo, en 2011. El segundo cantante de Mägo de Oz debutó por completo con el lanzamiento del álbum Hechizos, pócimas y brujería.

Como ya ocurrió durante los meses de posoperatorio, le sustituirán Tete Novoa, Rafa Blas, Charly López y Carlos Escobedo como cantantes en los conciertos de la gira "Diabulus in Opera" en México. Sin embargo, aún no tienen sustituto para Zeta para los conciertos de El Salvador y Guatemala, por lo que lo dirán más adelante: "Sentimos de todo corazón las molestias que pueda ocasionar este cambio pero la salud no conoce de compromisos. Todo nuestro apoyo a Zeta y esperemos encontrarnos más pronto que tarde en el camino de baldosas amarillas", zanja Mägo de Oz en el texto.