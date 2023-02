Demencia frontotemporal. Hasta ayer poco sabíamos de esta enfermedad y ahora, con el caso de Bruce Willis, la dolencia es uno de los términos más buscados en Google y tema del día en cada medio de comunicación. Los amantes del cine perdieron en primavera a uno de los mayores actores de Hollywood que anunciaba padecer afasia. Ahora su mujer, Emma Heming, y su ex mujer, Demi Moore, anuncian en redes sociales un empeoramiento del diagnóstico. La afasia solo era un síntoma de una demencia. Al menos, dicen en las publicaciones, sienten el alivio de un diagnóstico definitivo. No es la primera súper estrella que termina su carrera prematuramente por culpa de la demencia o de otros problemas cerebrales.

Actores de Hollywood con demencia

Ronald Reagan Ronald Reagan anunció en 1994 que padecía Alzheimer ©GTRESONLINE Actor y protagonista de películas como Love is in the air o The killers, también fue presidente de Estados Unidos. Consciente del impacto social que causaría, en 1994 hizo una campaña para que el mundo tomara conciencia de la gravedad del alzhéimer. Él mismo lo padecía. Murió 10 años después.

Sean Connery Sean Connery murió a los 90 años y padecía demencia GTRES Siempre lo recordaremos como el mejor y primer agente 007. James Bond le abrió el camino y Connery consiguió ganar un Oscar y tres Globos de Oro. Murió en 2020 a los 90 años y su mujer compartió en el Daily Mail que los últimos años fueron de agonía: "Ya no era vida para él. Últimamente era incapaz de expresarse él solo. Al menos, murió mientras dormía y fue muy pacífico. Simplemente se apagó. Es lo que quería. Irse sin hacer ruido."

Robin Williams La autopsia de Robin Williams desveló que se suicidó por la demencia que padecía GTRES cropper El suicidio de Robin Williams conmocionó al mundo entero. El actor se había ahorcado solo dos meses después de haber sabido que padecía párkinson. Su esposa, tiempo después, contó en USA Today que con la autopsia descubrieron la verdadera dolencia. Williams sufría demencia de Lewy, una enfermedad silenciosa, difícil de diagnosticar que había ido deteriorando su mente hasta su fallecimiento con 63 años: "Me llamaron para que me sentara a repasar el informe forense. Me sentaron y me dijeron que básicamente Robin murió de demencia difusa con cuerpos de Lewy."