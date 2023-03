Se llama Diego Cantero, pero todos le conocen por Funambulista, la banda que tiene con Sergio Bernal, Tato Latorre, Francesco Severino y Alejandro Martínez. Un nombre muy original, que adoptó viendo la película El bola: “Había un escena donde le preguntaba el uno al otro: ¡¿qué es eso de un funambulista?. Y decía: un tipo que camina por un alambre que procura disfrutar del vértigo, que no mira mucho hacia los lados ni hacia abajo para no caer y marear. Y dije ¡pues sí, esa es mi vida!", contaba a los micrófonos de RNE. Anda de promoción con su nuevo trabajo y salta de una entrevista a otra, desvelando detalles del disco y de su vida. “Llevo veintitantos años en esto. Tengo la suerte de haber ido haciéndome un equipo de gente por el camino que me ha hecho dar el paso, atreverme a tomar todas las decisiones y a saber que los aciertos y los errores van a depender más que nunca de mí y sobre todo en el futuro esas canciones serán mías y de mi gente”.

Diego Cantero, de Funambulista Gtres

Un orgulloso papá Nacido en Molina del Segura y muy pronto, el 6 de abril, cumplirá 41 años. Está casado y tiene dos hijos. "Me robaron horas de trabajo, pero me ensancharon el corazón". Con 5 años ya tocaba la guitarra y el piano, y empezó a cantar en un coro. Escuchando la balada 'Temblando' de los Hombres G supo que quería ser cantante y ha cumplido su sueño. Antes de bautizarse como Funambulista lanzó tres discos en solitario (Cuentos (2000), Descalzo (2003) y Toma (2005) y en su nueva etapa lleva siete. El anterior, Origen, fue acústico. Animal, hecho en 2022, lo define como un trabajo "más instintivo, más volcado, más egoísta y más visceral, menos reflexivo. El instinto me llevó directamente a la palabra animal". Diego Cantero, de Funambulista Gtres

Compone para él y para otros, ya sean artistas o empresas. "Me encantan los retos", dice. Ha colaborado con muchos artistas, desde Rozalán a Pablo Alborán o Dani Martín, y no duda en apoyar a los jóvenes talentos. "El talento me enamora, y cuando ves a alguien con talento, que es trabajador, que le gusta la música y no lo que la rodea, me tiene ahí". La pandemia cambió su forma de ver la vida y su carrera. Dejó la discográfica en la que estaba y ha publicado este álbum con la suya propia. "Es empezar de nuevo habiendo transitado el camino en un sitio más cómodo, pero yo soy siempre muy de carretera secundaria y de inventármelo y de jugármela y de ver qué pasa. Al final también esa vena un poco emprendedora y de procurar hacer las cosas exclusivamente a mi manera y aceptar los aciertos y los errores. Es algo que llevaba pensando mucho tiempo, probablemente desde que nació mi hija".