Funambulista: "El instinto me llevó a la palabra animal"

Funambulista no hace discos conceptuales, que tengas que escuchar de principio a fin y “cuando toca agruparlas y toca meterlas en un disco, empiezas a pensar qué tienen en común, aparte del tiempo en el que las has hecho", ha explicado el cantautor en Las tardes de RNE. "Me doy cuenta al final que yo siempre he sido muy de darle vueltas, de dejar pasar el tiempo. Cuando escribo una canción de desamor siempre procuro dejar la distancia suficiente como para poder aprovechar los matices, para que ella o él no sea culpable, para ver que ambos tuvieron parte de culpa”.

Sin embargo en el álbum Animal, que acaba de publicar en 2022 y en el que ha estado trabajando tres años, cuenta que este disco le salió "más instintivo, más volcado, más egoísta y más visceral, menos reflexivo. El instinto me llevó directamente a la palabra animal.

Presenta este trabajo el domingo 15 de enero de 2023 en el Wizink Center en Madrid.

La salida de la multinacional Diego Cantero, Funambulista, ha publicado este álbum con su propia discográfica. Es el primero que hace así. Decidió en plena pandemia “salir de la multinacional en la que estaba. Es algo que llevaba pensando mucho tiempo, probablemente desde que nació mi hija. Al final uno que se dedica a hacer canciones lo único que posee y que tiene son las canciones. Así que cuando las grabas para una compañía de discos, realmente esas canciones acaban siendo de alguien que no eres tú. Te desprendes de ellas, no puedes usarlas, es decir, hay ciertos inconvenientes en el tema legal”. “Llevo veintitantos años en esto. Tengo la suerte de haber ido haciéndome un equipo de gente por el camino que me ha hecho dar el paso, atreverme a tomar todas las decisiones y a saber que los aciertos y los errores van a depender más que nunca de mí y sobre todo en el futuro esas canciones serán mías y de mi gente”. “Es empezar de nuevo habiendo transitado el camino en un sitio más cómodo, pero yo soy siempre muy de carretera secundaria y de inventármelo y de jugármela y de ver qué pasa. Al final también esa vena un poco emprendedora y de procurar hacer las cosas exclusivamente a mi manera y aceptar los aciertos y los errores”.