Raphael: "Me gustaría mucho hacer una película"

Raphael echa de menos hacer cine y le gustaría “hacer una película de vez en cuando, cada dos años”. Algo que ha señalado que le “vendría bien”. Lo ha contado en Las tardes de RNE horas antes de que este viernes 10 de marzo reciba la Biznaga Ciudad del Paraíso en la gala inaugural en el Festival de Málaga. Un reconocimiento que le hace “una ilusión tremenda”. “Estoy seguro que en mi Málaga va a ser una noche muy especial y muy bonita”.

El cantante ha explicado que le habría gustado hacer más películas de las que ha hecho. Se encuentra satisfecho con toda su trayectoria, ya que en todas en las que ha participado ha destacado que fueron siempre “muy bien de taquilla” y a lo que ha añadido que “la gente se lo pasaba muy bien”.

Ha dicho sobre los directores con los que ha trabajado que son “muy buenos, buenísimos, los mejores”. Con Carles Mesa y Carlos del Amor ha recordado los nombres de Mario Camus, Vicente Escrivà y Alex de la Iglesia. También ha destacado las canciones de las películas que ha señalado que son “muy buenas” y que “sí que estaban aseguradas”.

Cuando le han preguntado sobre la película que le gustaría protagonizar, se ha mostrado muy claro: “Una comedia con sus toques divertidos, nostálgicos y tristes”. También ha lanzado el deseo de quien debería ponerse tras las cámaras para que le diera indicaciones: “A ser posible, que me dirigiera mi hijo”. Una aspiración compartida entre ambos.

“He tenido que decir muchas veces que no porque no se podía. Era imposible”, ha lamentado. “La hoja de ruta que tengo es tan tremenda que no me puedo comprometer mucho tiempo. Mis giras son tan largas y tan exitosas afortunadamente hasta ahora. A ver quién le dice a los demás empresarios míos que este año no puedo porque voy a hacer una película”.

“Si me dieran un guion que a mí me entusiasmara, a los productores y a todo el mundo. Yo podría arreglar cosas para que me dieran X meses para dejarme libre y poder dedicarlo a hacer una gran película”.