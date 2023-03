Metrópolis dedica su emisión a la artista catalana Àngels Ribé, que recibió en 2019 un merecido Premio Nacional de Artes Plásticas como reconocimiento a más de 50 años de trayectoria.

Partiendo de la exposición Pas Mal, comisariada por David Armengol, que pudo verse en el Centro de Arte Maristany de Sant Cugat del Vallès, el programa se adentra en los ritmos vitales de su poética. A través de una instalación inmersiva, que enfatiza las capas temporales y una visión de la naturaleza que abraza tanto lo natural como lo artificial; su trabajo nos invita a observar la geometría de los espacios en su relación con el cuerpo.

Àngels Ribé, Escuma (1969, 2011)

Las acciones de Àngels Ribé se sirven de su propio cuerpo y del espacio como elementos de investigación y experimentación.

Considerada una de las artistas más significativas de las prácticas conceptuales en Cataluña, Àngels Ribé (Barcelona, 1943) inició su producción a finales de los años sesenta con acciones, instalaciones y performances con el cuerpo y el espacio como protagonistas.

Àngels Ribé, The Waterfall (2014)

París, EEUU y Barcelona

Entre 1966 y 1969 la artista vivió en París, donde estudió sociología y cerámica y ejerció de ayudante de Piotr Kowalski, y en 1972 se instaló en Chicago y Nueva York. En los años ochenta, tras volver a Barcelona, desarrolló pinturas y, ya en los noventa, obras escultóricas con neón y luz sin olvidar nunca el componente volumétrico, muy presente en su accionismo.

“Pas Mal”

Àngels Ribé, Intersecció de pluja (1969)

La reciente exposición Pas Mal en el Centro de Arte Maristany de Sant Cugat del Vallès puede servir para entender la práctica de la artista. Estaba concebida como una instalación de capas concéntricas de tiempo. A su vez, relacionaba varios estadios emocionales vinculados a un espacio y en un tiempo determinados: Sant Cugat del Vallès –donde Àngels reside desde hace años–, y su entorno natural.

En esencia se trata de una performance concebida para suceder en un breve instante. En ella coincidían distintos elementos: un jardín con plantas resistentes (que ocupaban el cubículo central que caracteriza la sala del centro de arte); un tren en miniatura que circulaba por un paso elevado, una serie de fotografías que tomó la artista mientras paseaba por los bosques cercanos a su casa, y una banda de gaiteros, que en palabras del comisario: “darían una vuelta por la sala añadiendo una carga épica y emocional que ya nunca más podría librarse de aquel conjunto de capas”. Todo unido terminaba asemejándose a “un delirio, un sueño, un espejismo”.

Àngels Ribé, Instalación ¿Pas Mal¿ (2021)

En resumen, la exposición se ordenaba en círculos concéntricos que implican diferentes movimientos y ritmos vitales.

En cuanto a la serie fotográfica, las imágenes reflejan el carácter salvaje de pequeños rincones de naturaleza, de una naturaleza domesticada por la vida urbana en expansión.

Àngels Ribé, Instalación ¿Pas Mal¿ (2021)

La poética de lo esencial y la geometría de los espacios

En muchas de las obras de Àngels Ribé se manifiesta un choque entre naturaleza y acción humana y un interés por los comportamientos mentales y los mecanismos de la percepción.

En su trabajo, la escultura y la fotografía son los lenguajes principales que permiten a la artista formalizar un trabajo potencialmente performativo. Y la incidencia del tiempo y la activación de la experiencia siempre han sido los motores que sostienen sus dinámicas de trabajo.

En este capítulo monográfico se podrán ver algunas obras emblemáticas de la artista como por ejemplo los registros fotográficos Interseccions (1969), Work Is the Effort Against Resistance (1976), Acumulació / Integració (1973) o Transport d’un raig de llum (1972), que funcionan como síntesis de una manera de proceder que se ha mantenido fiel e invariable a lo largo de los años.

Àngels Ribé, Performance ¿Pas Mal¿ (2021)

También se analizan obras más recientes como por ejemplo la serie fotográfica My Mountains (2019) o The Living Horizons (2019). Y se incluyen algunas piezas audiovisuales de corta duración de épocas muy diferentes pero interrelacionadas, por ejemplo: Triangle (1978) y Clouds, Bubbles and Waves (2019).

El diálogo entre artista y comisario

Perteneciendo a generaciones diferentes, Àngels Ribé y el comisario David Armengol se sincronizan a la perfección y ya han emprendido juntos distintos proyectos expositivos. El programa incide en esta relación poniendo de manifiesto cómo las sensibilidades de ambos confluyen para proponer nuevas maneras de acercarse a la creación. Ambos son grandes amantes de la naturaleza y han desarrollado para los públicos, originales actividades complementarias poco ortodoxas que aportan mucho al campo vivencial, como son las caminatas por el campo o las conversaciones en un café.

Paseo de Àngels Ribé con el comisario David Armengol (2021)

Deudora de la tradición conceptual, la obra de Àngels Ribé está más viva que nunca… y en consonancia con la sensibilidad que el mundo de hoy demanda.