Por qué Mónica Cruz no ha visto a su sobrino en tres años

‘Las Tres Puertas’ reciben esta noche a Mónica Cruz, Roca Rey y Nazareth Castellanos, tres figuras destacadas en tres ámbitos distintos: la danza, el toreo y la neurociencia. En el caso de Cruz, la charla de esta noche se centra, sobre todo, en sus relaciones familiares. Su papel de madre, el principal de su vida, es el que más destaca aunque también tiene palabras para sus padres y sus hermanos, Penélope y Eduardo. De hecho, Mónica Cruz manifiesta su alegría al reencontrarse con su sobrino, hijo de su hermano, a quien no ha visto en tres años. ¿Cuál es la razón?

Eduardo, Penélope y Mónica Cruz están muy unidos aunque en etapas de su vida hayan vivido distanciados. En la actualidad, su hermano reside en Estados Unidos, algo que, sumado a la pandemia, ha dificultado que se hayan podido encontrar durante largo tiempo. “Cuando nació mi sobrino, que tiene 3 años, fui a conocerle en Los Ángeles y no lo había vuelto a ver”, asegura la invitada, quien añade que a Eduardo no le gusta viajar en avión, con lo que los encuentros familiares se complican.

Su faceta como madre, la que más orgullosa la tiene

La charla de Mónica Cruz cono María Casado toca varios temas pero si hay alguien que se lleva especial atención esa es Antonella, la hija de la entrevistada. “Cuando era pequeña, cuando tenía dos añitos, me veía en la tele y me llamaba Mamá Moni” explica divertida y añade que le gusta llevársela de rodaje, cuando las condiciones lo hacen posible, para que vea en qué consiste su profesión: “Quiero que vea el esfuerzo y no frivolizarlo, y hacerle ver que es una profesión normal y que hay momentos de más o menos trabajo; que mi prioridad es ella y que intento trabajar más concentrado para poder pasar más horas al día con ella”.

Mónica Cruz fue madre en solitario, una decisión que tuvo clara ya que tener un hijo era uno de sus grandes sueños. “Lo que he tenido claro es que no quería verme en una edad, ya que nosotras tenemos otro tiempo por desgracia, y que me viera que ya no podía cumplir mi sueño porque era lo que yo había sentido desde bien pequeñita, yo quería ser madre”. Asegura que su hija sabe desde bien pequeña cómo fueron las cosas y que siempre lo han tratado con mucha naturalidad.

Otro dato sorprendente es que Antonella ha heredado en gen artístico de los Cruz, aunque en su caso en el ámbito de la pintura. “No sabes cómo dibuja y no sé de dónde lo saca, porque yo…” le cuenta divertida a María Casado, y añade que guarda una acuarela que hizo con menos de dos años y que es una auténtica obra de arte.