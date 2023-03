Debutó en la gran pantalla en 1992 con Jamón, Jamón. Jordi Mollá se enamoró del cine y no solo exploró su faceta de actor, también la de guionista y la de director, aunque ha sido la primera la que más alegrías le ha dado durante toda su trayectoria profesional. Todo es mentira, de Álvaro Fernández Armero; La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar; Son de mar, de Bijas Luna... Una veintena de títulos después, hizo su entrada en Hollywood de la mano de Johnny Depp y Penélope Cruz. Él daba vida a uno de los personajes secundarios de Blow (2001), la cinta de Ted Demme.

La siguiente gran producción en la que participó fuera de nuestro país fue Dos policías rebeldes II (2003), una película que puedes ver esta noche a partir de las 22:50 horas en La 1 o RTVE Play. Jordi Mollá da vida al villano de la trama, un narco cubano que se enfrenta al mítico dúo formado por Martin Lawrence y Will Smith.

Jordi Mollá aprovechó esta gran oportunidad y comenzó a hacerse un nombre en Estados Unidos. En una entrevista recordaba cómo había vivido los días antes de iniciar el rodaje. "Yo empezaba a rodar un lunes y el sábado me dijo el director, Michel Bay, que quería que pusiese acento cubano. Al principio le dije que no, pero luego le pedí ayuda a Yul Vázquez, un actor cubano del filme", explicaba el actor, que repetía con un papel parecido al anterior en Blow. A Jordi Mollá no le dio miedo encasillarse e hizo bien, porque desde entonces no le han faltado ofertas de trabajo.

Jordi Mollá también ha trabajado en Knight & Day (2010), donde compartió cartel con otras dos grandes actrices de Hollywood: Tom Cruise y Cameron Diaz. En Colombiana (2011) compartió pantalla con Zoe Saldaña; en Bunraku (2011), con Josh Hartnett, Woody Harrelson o Demi Moore, entre otros; En En el corazón del mar (2015), con Chris Hemsworth; uno de sus últimos proyectos, la serie Jack Ryan (2019).