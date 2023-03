¿Alguna vez has soñado que vas volando en un avión y caes en picado? Es una auténtica pesadilla. Pero realmente se convierte en una angustia cuando se hace real. Pese a que el avión está considerado el transporte más seguro del mundo, muchos vuelos sufren turbulencias a diario por problemas relacionados mayoritariamente con el tiempo atmosférico. Pero esas turbulencias pueden poner de los nervios a cualquiera e incluso hacen que los pasajeros vivan el miedo en sus propias carnes.

Como les ha ocurrido a Matthew McConaughey y Camila Alves. La pareja se encontraba volando de camino a Alemania cuando el avión de la compañía Lufthansa en el que volaban tuvo importantes momentos críticos: entró en caída libre y dejó varios heridos. En la publicación de Camila Alves en Instagram se pueden ver los daños dentro del avión tras haber realizado un aterrizaje de emergencia.

Matthew McConaughey y Camila Alves viven el peor momento de sus vidas

"Me dijeron que el avión cayó casi 4000 pies, siete personas fueron al hospital y todo volaba por todas partes". Con esta estremecedora narración empieza su publicación la esposa del actor. Por respeto y privacidad hacia el resto de pasajeros no ha querido compartir mucho de lo ocurrido, pero los pocos segundos que ha publicado sirven para explicar la pesadilla que vivieron: vasos y estanterías tirados por el suelo: "El avión era un caos y las turbulencias no paraban", asegura.

Un angustioso momento que seguro no olvidarán jamás. Debido a la gravedad, el incidente ha estado presente en las noticias de Estados Unidos. Tras el aterrizaje de emergencia del avión, la parea tuvo que buscar un sitio donde alojarse y simplemente están agradecidos y contentos de haber salido ilesos de esta situación: "Gracias a Dios que todos estaban bien", escribe Camila Alves. Además, ha agradecido a todos los responsables que ayudaron a los pasajeros y a la tripulación tras el suceso.

Un portavoz de las autoridades de Aeropuertos Metropolitanos de Washington explicó a NBC News que siete pasajeros de los 172 —más 12 miembros del personal de cabina— habían sido trasladados a un hospital local tras el terrorífico momento vivido, aunque no especificaron cómo se encontraban. Mientras tanto, Matthew McConaughey y su esposa siguieron con su viaje con destino Alemania.