Se acaba de estrenar y ya es la serie del momento. La llegada de Todos quieren a Daisy Jones al catálogo de Amazon Prime Video viene rodeada de gran expectación, y es que tiene todos los ingredientes para triunfar. Basada en un bestseller, sigue a un grupo de rock en los 70 que, en su momento de más fama, se separa. Es el punto de partida de la nueva apuesta de Reese Witherspoon como productora y todo apunta a que, como Big Little Lies, The Morning Show o Desde cero, va a ser un éxito. Para empezar, porque su banda sonora te conquistará y porque su reparto -encabezado por Riley Keough, la nieta de Elvis- te trasladará al Estados Unidos de 1970.

Todos quieren a Daisy Jones cuenta la historia de Daisy Jones & The Six , una banda consumida por la tensión entre sus dos cantantes, Daisy Jones y Billy Dunne. Justo cuando estaban en lo más alto, y tras dar un concierto con todas las entradas agotadas, sus caminos se separaron. Aquello ocurrió a finales de 1970 y durante dos décadas los motivos de la separación han sido un misterio. Sin embargo, los integrantes del grupo se sientan ahora delante de la cámara para contar qué es lo que ocurrió.

Estos son los actores de Todos quieren a Daisy Jones

A la cabeza del reparto se encuentran Riley Keough y Sam Claflin. Nieta de Elvis Presley, Riley Keough (The Girlfriend Experience, Lo que esconde Silver Lake) interpreta a la carismática Daisy Jones, una prometedora cantante que se une al grupo The Six. Su incorporación no tarda en causar choques con Billy Dunne, el líder de The Six, a quien da vida Sam Claflin (Los Juegos del Hambre, Peaky Blinders).

Riley Keough como Daisy Jones Lacey Terrell/Amazon via AP

Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Sebastian Chacon y Will Harrison dan vida al resto de miembros de la banda, Karen Sirko, Eddie Roundtree, Warren Rojas y Graham Dunne (que es el hermano de Billy). Según parece, The Six no está formado en la serie por seis artistas, sino por cinco. En el libro, sin embargo, sí que existe un sexto integrante, el bajista Pete Loving. Diferencias con la novela aparte, en el reparto de Todos quieren a Daisy Jones también encontramos a Camila Morrone como Camila Dunne, la mujer de Billy; Nabiyah Be como Simone Jackson, cantante y mejor amiga de Daisy; Tom Wright como el productor Teddy Price y Timothy Oliphant como Rod Reyes, mánager de giras.