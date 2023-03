Juana Dolores i Marc Migó no es coneixien personalment abans de treballar plegats en el Rèquiem Català. El compositor ha explicat al ‘Late Xou amb Marc Giró’ que va rebre l’encàrrec de l’entitat El Cor Canta i que “automàticament” va pensar en la Juana Dolores per escriure el text. L’escriptora i actriu ha assegurat que li “va encantar la idea” des del primer moment.

Per què un rèquiem?

Un rèquiem és una composició musical cantada amb text. Normalment, la missa de difunts ja té una estructura fixada, però els dos artistes han volgut anar més enllà i fer “una versió a la nostra manera”, ha explicat Migó. “He escrit sobre un mort, però l’he ressuscitat, que és: la nació catalana”, ha dit Dolores. L’artista ha declarat que “fa cinquanta anys que ningú ha invocat la nació catalana autènticament. Aleshores, ho he fet jo amb la música de Marc Migó”.

“És la millor cosa que he escrit mai“

El procés ha sigut el següent: Juana Dolores escrivia i li passava el text a Marc Migó, que hi posava la música. “Normalment el millor que escrius és l’últim text que has fet, però segueixo pensant que el millor que he escrit és el rèquiem”, ha reconegut l'artista. “Ho vaig escriure en un moment en què estava molt fotuda. Jo venia de molta exposició mediàtica i de molta feina. Havia fet la primera gira, amb la meva primera obra de teatre i, de cop i volta, tornava a casa”, ha admès l'autora.