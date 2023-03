Susi Caramelo aprofita la seva estada a Barcelona per visitar el ‘Late Xou amb Marc Giró’. La presentadora, reportera i còmica es troba gravant la desena temporada de ‘Tu cara me suena’, juntament amb altres concursants com Merche i Alfred García.

Marc Giró li ha demanat pel seu fanatisme més gran: el film Grease. “Em sé gairebé tots els guions de la pel·lícula”, assegura la presentadora. Fins i tot, explica que va aprofitar un viatge de feina per visitar l’institut on es va gravar, però allò no va acabar bé, “es pensaven que mataria algun nen o alguna cosa per l’estil”, diu rient Susi Caramelo.

Adeu al barri de La Latina La còmica deixa el seu pis en el barri de La Latina de Madrid i es muda a una altra zona de la capital, Lavapiés. En els últims dies, Susi Caramelo ha explicat en diferents programes l’odissea de trobar pis a Madrid. La presentadora va assegurar que el mateix li havia passat a Barcelona i que es negava a pagar 1.800 euros per un pis de 60 m². Sobre el seu nou domicili, Susi Caramelo ha dit que: “En comparació amb la merda que tenia, està molt bé. Vivia en un colomar!”.