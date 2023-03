T'imagines poder viatjar i fer olor els llocs més emblemàtics de la ciutat sense moure't del lloc? En el Mobile World Capital Barcelona d'enguany, això ha estat possible. Des de l'olor de la gespa del Camp Nou fins a l'aroma de xocolata desfeta del carrer Petritxol, fer un viatge per les olors de Barcelona des de la Fira Gran Via ha estat possible gràcies a la tecnologia del MWC d'enguany.

La tecnologia del present només ens permet experimentar el món digital amb la vista, però en l'edició d'aquest any del Mobile World Congress ja es va més enllà. El Mobile World Capital Barcelona ha apostat per l'aplicació de la tecnologia als cinc sentits a través d'una experiència immersiva que barreja el món físic amb el digital. La primera entrada al metavers que combina intel·ligència artificial i realitat virtual.

L'objectiu final és el de combinar tots els sentits en una sola experiència real i la recreació d'un concert del grup de música Izal del passat mes d'octubre a Barcelona gairebé ho aconsegueix per complet. La idea dels creadors és reviure el concert, però a tocar dels músics. "És com estar en un concert de veritat, però des d'un lloc privilegiat", detalla Doris Obermair , Project Manager de l'empresa de Barcelona Music Lab. La clau està en l'olor de cervesa , el so 3D , i la sensació de l'aire quan el públic aixeca les mans per a aplaudir als seus ídols.

Les preferències de les olors configuren el gust del bombó que et prepararan. Segons el teu perfil, reps un dels tres bombons creats pels Germans Roca . Amb l'ajuda d'unes ulleres de realitat virtual, el procés de tast del bombó et porta molt més enllà. Abans de posar-t'ho en la boca, pots dibuixar i veure el rastre que deixa la xocolata. Una vegada provat, l'explosió de sabor no és només gustativa, i pren forma en les roques i formes que apareixen al món virtual amb les quals es pot jugar i interactuar. A mesura que el gust va desapareixent en la boca, també es difumina en els teus ulls fins que tornes a la realitat per complet.

El viatge pels cinc sentits comença amb la creació del teu avatar , el teu alter ego per a poder introduir-te en aquest món digital. Una vegada creat, l'experiència comença amb l'olfacte . L'avatar viatja a sis llocs emblemàtics de Barcelona i permet experimentar les olors. Com si juguessis a un videojoc del qual tu ets el protagonista, vas passejant per la Barceloneta i les Rambles fins a arribar al Camp Nou , on a través d'un aparell pots sentir l'olor de la gespa in situ o olorar l'emblemàtica aroma de l'església de Santa del María de la Mar .

Hi ha sensors que s'integren en el terreny i permeten detectar la situació ambiental, la del sòl i del subsol. I tot això controlant-ho des d'una pantalla. “El mateix agricultor no ha d'aixecar-se a la quatre del matí , anar a la seva terra, obrir els diferents elements de reg, obrir, tancar, i tornar a esmorzar. Tu pots estar directament prenent cafè i estar actuant sobre la teva terra i, a més, veure l'impacte que té sense tenir la necessitat de visitar-la perquè no et ve de gust. Amb la qual cosa li donem moltíssima qualitat de vida a l'agricultor amb totes aquestes eines digitals”, conclou Escribano.

A través d'una tauleta no només es pot controlar el que passa a les vinyes, sinó que pot actuar sobre elles. El sistema té diversos components que mostren com a través de bases de dades i motors d'intel·ligència artificial reben recomanacions per a obtenir un cultiu adequat, basat en les experiències prèvies de cultius similars. “Tenim una visió satel·litària, detecta la parcel·la, la delimita i pots veure dades de diversos dies...i en temps real”, explica Escribano.

Les noves tecnologies no sols pretenen trencar la barrera del real i l'irreal, sinó que busquen aplicacions en molts altres àmbits, per exemple, a les ciutats. La ciutat del futur que es presenta al Mobile es pensa en verd . Almenys, les empreses fan un esforç per anar cap a aquesta direcció: ser més eficients i “biotecnològiques”. Això és el que proposa l'empresa Bioo , que presenta un sistema de regadiu de les zones verdes de les ciutats, com parcs o jardins, que permet reduir fins a un 50% els costos i obtenir energia de les plantes per a il·luminar els fanals.

El transport del futur

El transport del futur també es mostra aquests dies en el MWC Barcelona 2023. Si bé ja està bastant estès demanar un taxi a través de l'app del nostre mòbil, l'operadora sud-coreana SK Telecom va un pas més enllà i mostra com en el futur ja podrem demanar “un taxi volador”. De moment, és un prototip, però asseguren que el 2025 ja serà una realitat al país asiàtic. “Podem a tenir una app al mòbil com Cabify o Uber i pots indicar on ets i on vols anar, et passarà a buscar un cotxe i et portarà a un heliport per a agafar el taxi "volador" que funciona sense conductor, tots dos autònoms. I serveix per a anar a altres ciutats pròximes o llargues distàncies”, explica Cristina Conde Font, promoter Alpha Mitjana Korea.

L'operadora surcoreana SK Telecom proposa un "taxi volador" per l'any 2025 RTVE

Un altre exemple, però del sector ferroviari és HyperloopTT, un tren càpsula que pot arribar a la velocitat del so. La maqueta, a mida real, mostra com seria el sistema tubs de baixa pressió a través dels que passen els vehicles per a viatjar a velocitats superiors a les dels trens d'alta velocitat, com l'AVE. Aquests combois leviten gràcies a uns imants i funcionen impulsats per motors elèctrics, per a reduir el fregament. Així, poden aconseguir anar més ràpid.

Pot arribar als 1.200 km/h i en pocs anys es podria veure en una prova pilot a Itàlia. El CEO d'Hyperloop, Andrés de León: “El mes de març hauríem de tenir una concessió per un projecte a Itàlia per a construir els primers 10 km entre Venècia i Pàdua”. Si es desenvolupés a Espanya, es podria arribar a fer el trajecte Barcelona Madrid en 25 minuts.