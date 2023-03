Novetats per fer un món més accessible

El Mobile World Congress d'enguany és més accessible per a les persones amb discapacitat visual. Per primera vegada, la Fira de Barcelona ha implementat el sistema Navilens. Són uns codis QR de colors vius que pot captar un telèfon mòbil per donar informació a l'usuari. També els podem trobar al transport públic o a museus.

A l'edició d'enguany també trobem solucions innovadores per a les persones que perden audició: s'ha inventat un dispositiu per millorar i personalitzar la qualitat del so que emet un mòbil o la televisió i que així puguin escoltar sense dur un audiòfon. O per a persones que van amb cadira de rodes, podran aixecar-se i caminar gràcies a nous robots ortopèdics.