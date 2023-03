El president del Partit Demòcrata Europeu i Català (PDeCAT), David Bonvehí, afirma que l'estratègia de Xavier Trias, el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona, s'acosta més a la del PDeCAT: "Sembla un candidat nostre (...) Ho fa volgudament. Intenta fer un projecte on altres puguem donar suport".

Bonvehí posa com a condició davant una candidatura conjunta amb Junts per Catalunya que s'hi vegi l'espai que representa el PDeCAT i que tingui "un altre caire": "Passa perquè no es vegi com una llista de Junts. No anirem a una llista de Junts".

D'aquesta manera ha recamat a l'alcaldable de Junts a Barcelona que faci una llista en la qual el seu espai pugui sentir-se identificat en el marc de les negociacions que les dues formacions tenen de cara a les eleccions municipals del 2023.

"Ningú va comptar amb nosaltres, ni els del 52 % ni els del 49 %" En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, David Bonvehí descarta un acord de coalició electoral per a les municipals amb el PSC o amb Junts i reivindica la seva pròpia plataforma municipal: "Dissabte presentarem 150 candidatures. Tenim el nostre propi camí". Bonvehí reconeix que se senten menystinguts per altres partits i afirma que, tot i formar part de la majoria independentista amb representació ningú va comptar amb ells "ni els del 52% ni els del 49%": "Hi ha sectors d'altres partits que fan la voluntat que ja no existim".

Reconstruir l'espai de Convergència Bonvehí creu que l'apropament amb Junts per Catalunya per reconstruir l'espai que ocupava Convergència no depèn de Josep Rull o del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i demana no reduir el debat: "Una persona no fa un canvi polític". El president del PDeCAT considera que ha passat el temps de lideratges forts a Catalunya com el de Carles Puigdemont, Artur Mas o Jordi Pujol: "A curt i mitjà termini els projectes es construiran amb molta gent. La societat també busca projectes més plurals". Bonvehí afegeix que cal "passar pàgina" per deixar néixer nous lideratges i reconstruir "l'espai CiU".

S'ha trencat la política de blocs Bonvehí creu que s'ha trencat la política de blocs a Catalunya i posa d'exemple la Generalitat i considera que els matisos catalanistes, sobiranistes o independentistes seran "molt més evidents". El polític critica que Esquerra Republicana de Catalunya hagi volgut liderar en solitari la taula de diàleg i també veu un error la postura de Junts i la CUP de no voler entrar a la taula de diàleg amb l'Estat: "La postura d'ERC ha estat un punt abusiva".