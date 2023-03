Els Mossos d'Esquadra van detenir cinc menors acusats d'agredir sexualment una companya a l'interior d'un institut de Rubí segons ha avançat el diari 'El País'. L' agressió va tenir lloc el 2 de febrer en horari lectiu. 4 dels pressumptes agressors tenen 14 anys i l'altre en té 17. Les detencions es van produir el dia 7 de febrer, també al centre educatiu. Posteriorment, van ser posats en llibertat amb mesures cautelars.

El diari també assenyala que els fets van tenir lloc a l'interior d'una aula, durant un canvi d'assignatura. Els nois van envoltar la víctima i la van colpejar fins que va caure al terra. Després van simular un acte sexual. Així mateix, ha precisat que a la classe també hi havia un professor que no hauria estat conscient del que estava passant.

El centre va expulsar els alumnes

El centre va sancionar els alumnes implicats amb l’expulsió. D’acord amb les mesures cautelars dictades judicialment, la comissió d’escolarització va aplicar l’ordre d’allunyament de protecció a la víctima assignant un nou centre per a cadascun dels menors implicats. Paral·lelament, el Departament d’Educació va obrir una investigació interna, i l’Equip d’Orientació Pedagògica i l’USAV van treballar al centre on van succeïr els fets per aplicar pràctiques d’acompanyament emocional a la víctima i el grup. El cas es troba sota instrucció judicial.