Educació investiga si hi havia assetjament escolar en el cas de Sallent

Educació insisteix que l'Institut de Sallent no havia activat cap alerta per assetjament amb relació al cas de Sallent. Per primera vegada el conseller Gonzàlez-Cambray dona explicacions sobre el cas del menor que s'ha suïcidat i la seva germana, que continua ingressada. I també l'alcalde de Sallent rectifica i valora parlar ara de bullying.

Segons el diari argentí Clarín, l'avi explica que el menor que va morir a l'acte sí que li havia fet saber el seu canvi de gènere i que li explicava que a l'institut, per enriure-se'n, li deien Ivana. Segons relata, l'altra germana va escriure en la carta de comiat que no es volia morir, però que havia de donar suport al seu germà.