El fotògraf i realitzador Álvaro Sanz continua avançant juntament amb el seu equip en el trajecte de 'La gran aventura, dels Pirineus al Delta'. En un segon tram d'aquesta particular experiència emmarcat en diferents indrets del Prepirineu i Lleida, els sis expedicionaris començaran al municipi d'Àger i passaran també per Sant Llorenç de Montgai i Vilanova de Sal. I no, no només gaudiran de paisatges espectaculars mentre fan ruta, ja que també es posaran a prova en experiències extremes i de molta adrenalina: dos d'ells volaran com ocells.

Àger, el punt perfecte per sobrevolar Lleida Entre dos rius, concretament la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana, topem amb la Vall d'Àger i un municipi homònim. Àger és un poble de muntanya sustentat en la pagesia, el cultiu de secà i la ramaderia. Dels seus paisatges, de la serra del Montsec i de llocs d'interès com el conjunt monumental de la Col·legiata de Sant Pere de Pons es pot gaudir, també, des de les altures. Una de les millors activitats de què podràs ser partícip a la localitat és un vol en parapent per sobrevolar aquesta zona de Lleida. Vol en parapent a Àger.

Sant Llorenç de Montgai: paratges espectaculars entre muntanyes Sant Llorenç de Montgai no és només un municipi. Es tracta d'una reserva natural que ocupa un total de 468 hectàrees de superfície amb un imperant pantà d'aigües provinents del Riu Segre i la Noguera Pallaresa. És, si més no, un paisatge de Catalunya idoni per desconnectar del rebombori urbà i gaudir al màxim de la natura. Un lloc idíl·lic per fer, també, activitats aquàtiques de tot tarannà o practicar l'escalada, i que qualsevol aficionat dels entorns naturals hauria de visitar almenys una vegada a la vida. A més, també hi ha la possibilitat d'enlairar-se en un globus aerostàtic! T'hi animes? L'embassament de Sant Llorenç de Montgai. Getty Images / iStockphoto