Gemma Nierga i Pep Prieto entrevisten a Vicco. Parlem amb l'artista sobre l'èxit que està tenint el seu tema Nochentera, com va viure el festival Benidorm Fest, com ha creat la seva figura i quins són els projectes de futur.

L'èxit que va defensar al festival suma ja 8 milions de reproduccions només a Spotify. "Em desperto cada matí i em pregunto que està passant. Estic flipant", diu en una entrevista al Cafè d'idees. Vicco considera que és una cançó "rodona" en molts sentits, on "tot ha encaixat perquè sigui una cançó que entra fàcil i se't queda dins del cap". Tot plegat, "sense que estigués molt pensat", ha reconegut l'artista catalana.

Vicco era una de les favorites al Benidorm Fest i es va imposar en el vot demoscòpic, però finalment va acabar en tercera posició. La cantant assegura que hi anava sense pretensions, simplement a mostrar el seu "producte" en aquesta "aventura". Volia gaudir i que el públic la conegués. "No m'esperava ni passar a la final, ni ser tercera, ni evidentment guanyar", assegura sobre les seves expectatives. "Tot ho vaig rebre amb alegria i agraïment".

També ha detallat que en la semifinal estava "bastant nerviosa", mentre a la final es va "relaxar més". "Això era un repte per a mi. No estic acostumada a ballar i cantar, a interpretar, a fer un xou tan complet. Va ser un repte personal i professional, però ho vaig fer", ha argumentat.

L'èxit de Vicco no és nou, la cantant ha estat molts anys envoltada de música: amb 9 anys va compondre la seva primera cançó. "De ben petita em va trucar i em va dir que teníem una relació incondicional per sempre. Jo m'hi vaig endinsar", ha dit, detallant que també va decidir tocar el piano, un instrument que encara l'ajuda a compondre.

De fet, un altre moment important de ben jove va ser la seva col·laboració amb Alejandro Sanz: "Era molt jove i em va venir molt gran", reconeix. La cantant ha detallat com el va conèixer amb 17 anys: tot va venir arran d'una actuació seva en una celebració de Sant Jordi a l'institut.

A partir d'aquí van parlar i va entomar els seus consells, entre els quals passar-se al castellà en una cançó d'amor que havia compost per la seva parella. A partir d'aquí va preparar cançons, va gravar un àlbum, va fitxar per Sony i va obrir la gira Sirope Tour de Sanz de l'any 2015. Amb 19 anys, va passar "de cantar en un institut davant companys de classe a estadis".

L'artista catalana també ha explicat que va ser l'any 2019, després d'aquesta aventura "tan heavy", quan va passar de Victòria Riba a Vicco. "Era molt tímida i insegura. Venia d'una sobreprotecció familiar. I enfrontar-me en un món tan complicat sent tan jove, això afecta", ha dit sobre aquest canvi d'etapa que li va venir "gran i d'hora".

Així va decidir apartar-se, investigar "com volia sonar" i estudiar producció musical, per fer una artista "més completa, madura i segura". "Ajunto el que he anat aprenent i decideixo tornar amb un projecte més sòlid, que me'l cregués més. És com un renéixer, una nova era", explica.

I aquí apareix Vicco, un nom que li deia una de les seves germanes, que li recorda a casa i és curt i fàcil de recordar. "A vegades ens volem obligar a fer coses. A vegades, és molt millor apartar-se i veure-ho des de fora", ha dit. "Per mi, va ser la clau de tot. He lluitat molt per arribar en aquest moment", afegeix.

Arribats aquí, queda "molta música" i "Vicco per estona". La cantant ha explicat que fa un any i mig que està treballant amb tot el que sortirà. "Ara és el moment de treure tot això i fer concerts, xous, festivals...", ha dit, avançant que aviat s'anunciaran "moltes coses".

Vicco també ha parlat del tema TQG de Karol G i Shakira, acabat de publicar. Destaca que es tracta d'una "estratègia top" i que la gent consumeix. "El reggaeton és un gènere que convida a deixar-ho allà tot. És molt passional i a flor de pell", argumenta l'artista catalana