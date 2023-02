Si no tienes plan para esta noche, no te preocupes, porque RTVE te trae la mejor programación este miércoles. Para empezar, disfruta en La 1 continúa su viaje al futuro con 10.000 días, el espacio en el que Carlos Franganillo analiza con expertos cómo será la sociedad del futuro en 2050. Después, no cambies de canal porque llega una nueva entrega de Días de tele, con la gran Julia Otero. Además, en Canarias comienzan los Carnavales y La 2 ofrece una programación especial, esta noche con la elección de la reina del carnaval 2023.

22:00 horas, en La 1: 10.000 días El Aprendizaje Profundo de las máquinas ha acelerado muchas tecnologías. Desde la conducción autónoma de vehículos, sin conductor humano, a los sistemas médicos de diagnóstico precoz. En la última década se ha incorporado a nuestras vidas, acumulando datos de cada uno de nosotros para perfeccionar los resultados y los servicios de estas herramientas. Pero también genera fricciones. En el mundo laboral hace prescindibles a algunas categorías de trabajo y crea nuevos modelos que pueden suponer abusos para el empleado. Las instituciones se enfrentan al desafío de gobernar un cambio frenético para limitar sus efectos negativos…mientras algunos académicos y expertos alertan del riesgo de que en el futuro las máquinas logren una autonomía excesiva que escape al control humano. Participan Andrew Ng, fundador de Google Brain; Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea; Cristiano Amon, presidente de Qualcomm; Carme Artigas, Secretaria de Estado de Inteligencia Artificial y Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford. La Semana del Futuro llega a La 1 con Carlos Franganillo y la serie '10.000 días'

22:50 horas, en La 1: Días de tele ¿Hemos cambiado la forma de ver el amor? ¿Por qué en España se han multiplicado por cuatro los divorcios y es el tercer país de Europa con menos bodas? Curioso, porque las bodas televisadas nos enganchan, ya sean reales o de ficción, como la de ‘Ana y los 7’. Julia Otero analizará esta semana el día que la tele nos enamoró en ‘Días de tele’. En la semana de San Valentín, ‘Días de tele’ hablará del amor… y del desamor. 'Días de tele': el día que nos fuimos de boda Las bodas en España han descendido y los divorcios se han multiplicado. ¿Por qué? Julia Otero abordará esta cuestión junto a Josemi Contreras y Carolina Iglesias. Además, recordará con Ana Obregón la gran boda de ‘Ana y los 7’ con un reencuentro sorpresa. Vicky Martín Berrocal aportará su visión sobre la pareja y rememorará su boda junto a ‘El Cordobés’.