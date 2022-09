Los 10 carnavales imprescindibles en España

Febrero es el mes para ser otro en el cuerpo de uno, es el momento en el que muchos reviven al compás de las murgas, las comparsas, los pasacalles. Es tiempo para desvestirse, trasvertirse, disfrazarse... Es el tiempo del carnaval, toda una forma de entender la vida.

Y en España, devota cumplidora de la fiesta en honor de Baco, el Dios del Vino, son muchas las formas y muy diversos los lugares en que sus 'feligreses' cumplen la tradición de hacer jolgorio de todas las horas del día. Os descubrimos nuestros 10 carnavales imprescindibles:

Cádiz acoge cada año a cerca de medio millón de personas -su población asciende a poco más de 140.000 habitantes- que acuden a vivir su fiesta callejera. Los 'ilegales' -chirigotas y agrupaciones que no actúan en el concurso del Gran Teatro Falla- hacen en la calle las delicias de un público heterogéneo, muchas veces poco interesado en sus cantes pero ávido de perder la vergüenza y dejarse arrastrar por la alegría de los gaditanos. Lo cierto es que los gaditanos no tienen sentido de la medida si de fiesta se trata.

Badajoz, el carnaval del buen rollo

Es obligatorio integrarse en la fiesta. Ésta es la premisa de todo aquel que se decida a visitar el carnaval de Badajoz, el hermano pequeño del gaditano. No vale ir de turista y no hay excusa para no disfrazarse la noche del sábado y lunes de carnaval, ya que ni siquiera las temperaturas bajo cero que se esperan para este día 12 te eximirán de no vestir un disfraz y tomar la calle.

"Me voy de murgas". Muy útil resulta también conocer el vocabulario del carnaval pacense, que tiene actividades de día y noche. Si Cádiz tiene el concurso del teatro Falla, Badajoz tiene el del López de Ayala. Si Cádiz tiene chirigotas, Badajoz murgas, un género propio de esta época que sale de las tablas del teatro para mezclarse con el público en una céntrica plaza, la de Santa María de la Cabeza. Allí, el viernes por la noche el ritmo se apodera de la muchedumbre que disfruta de la burla y la ironía de las agrupaciones entre copa y copa.

“Irse de murgas, la mayor diversión de estos días“

Si algo desarma al visitante y le deja rendido ante el carnaval de Badajoz es que durante esos días se convierte en la capital del buen rollo. Se busca la interacción, desinhibirse, dejarse llevar, reír con extraños. En noches de carnaval, entre botellas compartidas y amaneceres bailando en la plaza de la Catedral, han nacido largas amistades.