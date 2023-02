Dimecres s’estrena una de les sèries més esperades de la temporada: 'La chica invisible'. Basada en la trilogia de Blue Jeans i protagonitzada per la nominada al Goya a millor actriu revelació Zoe Stein, es podrà veure a la plataforma Disney Plus a partir del 15 de febrer.

L'actriu protagonista ha explicat a 'Punts de vista' que, tot i no haver llegit la novel·la abans que sorgís el projecte, ja era una gran seguidora de les històries de l'autor: "Quan tenia 13 anys m'havia llegit novel·les seves, sobretot les romàntiques. Sabia qui era ell quan vaig anar a fer el càsting".

El passat dissabte, Zoe Stein va anar a la gala dels premis Goya com a nominada a millor actriu revelació per la seva interpretació a la pel·lícula 'Mantícora' , del director Carlos Vermut .

Les dificultats de ser actriu

Tot i l'èxit i la repercussió dels dos projectes que ha dut a terme, Zoe Stein ha explicat a Tània Sarrias que no ha estat un camí fàcil: "He rebut molts 'no', però crec que m'han ajudat a mantenir la calma i saber que això també és un bluf".

“Has d'aprendre a lluitar i a dir: aquí estic jo i continuo intentant-ho“

Certament, l'elecció d'una actriu protagonista no sempre depèn del talent. "Al final, has de tenir una mica de sort, perquè no depèn tot de tu, que siguis bo o no. Depèn de si els agrada la teva cara, de si hi ha un bon dia, depèn de moltes coses (...) Has d'aprendre a lluitar i a dir: aquí estic jo i continuo intentant-ho", ha comentat.

Tot i que no ha estat un camí fàcil, Zoe Stein es troba en un moment molt dolç de la seva carrera i ha encadenat dos projectes ben diferents en només un any: "Com havia fet 'Mantícora', vaig pensar que podia fer una cosa diferent. Ho vaig tenir present. (...) Les històries no tenen res a veure, i com a actriu és més interessant si canvies".