¿Qué preguntar cuando no hay respuestas?

¿Cuántas vidas va a costar esta guerra? ¿Cómo de pronto o cómo de tarde va a poder acabar? Estas son algunas de las reflexiones que explica Aurora Moreno, periodista de RNE, que se ha hecho cuando empieza una guerra. Estuvo en el inicio de la invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022 y lo contó para Radio Nacional desde Kiev. La guerra de Libia en 2011, la anexión de Crimea por Rusia en 2014 o el conflicto de Nagorno Karabaj en 2020 son algunos de las otras zonas en las que ha estado como enviada especial.

La UNESCO ha propuesto para el Día Mundial de la Radio 2023 el tema "radio y paz". Señalan que "la guerra, como antónimo de la paz, significa un conflicto armado entre países o grupos dentro de un país", pero advierte que "puede traducirse en un conflicto de narrativas mediáticas". Por eso en esta jornada desde RNE nos preguntamos ¿cómo se cuenta una guerra?, ¿en qué piensan quienes las viven?, ¿cuando se puede hablar de paz? o ¿cómo reaccionan ante el inicio de un conflicto?

Moreno recuerda que la primera reacción de los ucranianos en febrero de 2022 fue la de "entrar en estado de shock". Explica que esto se da en la mayoría de conflictos, pero que en este caso la mayor parte de los ciudadanos "no pensaban que Rusia , igual que el resto del mundo, se fuera a atrever finalmente a invadir un país europeo en pleno siglo XXI". Entonces salieron en "desbandada" y "todo el que tenía vehículo para huir, lo cogía y salía".

"Aunque haya calma y expectación no necesariamente podemos hablar de paz y el caso de Afganistán es un buen ejemplo", recuerda Sevilla más de 20 años después y cuando los talibanes han vuelto al poder. "En ese momento había calma y expectación en Kabul porque los talibanes se habían ido de allí, pero la guerra siguió en otras zonas", añade.

Fran Sevilla fue el primer periodista español en entrar en Kabul el 13 de noviembre de 2001 y contar desde el centro de la capital de Afganistán la retirada de los talibanes. "La ciudad es un auténtico hervidero de gente que entra, que sale [...]. La expectación es increíble [...]. La ciudad está libre del régimen talibán [...]. La situación es ahora mismo de absoluta calma [...]. Es una situación sobre todo expectación, un poco de incredulidad. La gente no acaba de creerse que hayan huido", contaba en Radio Nacional.

"Se vive en la guerra y se vive cuando han callado las armas, pero las consecuencias del conflicto siguen ahí. Se intenta hacer una vida lo más normal posible dentro de las circunstancias tan especiales", explica Cristina Sánchez , excorresponsal en Jerusalén y autora del podcast Vivir Gaza , un proyecto junto al LAB RTVE que nace para "experimentar la vida y no para documentar la muerte".

La necesidad

"Simplemente tenían como esa necesidad de hablar contigo y de contarte su historia", Mónica Cartes, enviada especial a Ucrania en 2022, recuerda cómo se sorprendió de ver a "gente que no tenía absolutamente nada, porque les habían bombardeado la casa, porque lo habían perdido todo" y querían expresarse.

¿Cuándo le va llevar un momento de tranquilidad y de paz a esta gente?, ¿esto realmente puede ocurrir? o ¿estarán negociando en los despachos y no se le está contando a la gente?, pensaba todo el rato Cartes y que esto podía ser probable. "Como periodista puedes permitirte soñar con eso, puedes trasladar los sentimientos de la gente que quieren eso", pero su labor es la de "mostrar" no lo que le gustaría, "sino cómo la gente se siente al respecto y que sueñan". Ni puedes aventurar ni dar conclusiones que no tienes.

"No consideremos a las poblaciones como algo monolítico", señala Sánchez. "Tienen personas de muy diferentes edades y con intereses distintos. Creo que es una manera también acercar esa realidad que no es tan lejana y que no nos separa tanto".