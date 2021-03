RNE y sus oyentes en el Día Mundial de la Radio

Cada 13 de febrero desde 2012 se celebra el Día Mundial de la Radio, lo adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, tras ser proclamado el año anterior por los estados miembros de la Unesco. Tres subtemas dividen esta edición: evolución, innovación y conexión.

01.22 min RNE celebra el Día Mundial de la Radio

Gorka Zumeta, consultor y formador en comunicación y radio, señalaba en De pe a pa en una edición de la sección "Gente sensata" dedicada a la radio que este medio “no se ha preocupado de las nuevas generaciones”, añadía que “en ese camino se perdió la radio infantil que me parece estratégica” y en este contexto “han surgido nuevos canales”. “Nos estamos centrando excesivamente en la gente que escuchaba la radio hace 30 y 40 años”. Con el objetivo de dar a conocer la radio a los más pequeños de la casa, nacía hace 10 años La estación azul de los niños en Radio 5, un espacio para la literatura, las canciones, los concursos, las películas o los viajes.

20.56 min Las mañanas RNE con Pepa Fernández - Gente Sensata: la radio con Gorka Zumeta y Andrés Aberasturi - 10/02/21 - Escuchar ahora

Una maestra propuso escuchar La estación azul de los niños en los meses más duros del confinamiento en una escuela de Ceuta. Entre el alumnado de aquella clase está Elena de 9 años. A ella le encanta escribir y pidió a los Reyes Magos esta Navidad que todos los textos que ella había escrito se convirtieran en un libro de verdad. Sus padres llevaron sus palabras hasta una imprenta para que quedaran transformadas en una publicación.

25.30 min La estación azul de los niños - Rozalén, de niña - 06/02/21 - escuchar ahora

Elena desea ser escritora de mayor, su sueño es ir a La estación azul de los niños y allí presentar su libro. Ha hecho cálculos y cree que será en 2050. Dice que igual no está Cristina, la presentadora, pero puede que esté su hijo, porque cree que los trabajos se heredan. Todas las noches antes de acostarse juega con su madre, Ana, a recrear esa entrevista en Radio Nacional de España. La madre hace de Cristina Hermoso de Mendoza y ella es la entrevistada.

“La radio me encanta. Me encanta escuchar música, también cuando sale la voz de un sitio que yo no veo y me cuenta muchas cosas”, nos ha explicado Elena en un mensaje de voz. Sobre la sección "Bravas, Bravísimas" de La estación azul de los niños dice que lo que le gusta es “ver cuáles son las mujeres importantes, cómo son las mujeres importantes, cómo se han hecho tan importantes”. Este programa se emite los sábados a las 9.30 h, un tiempo que esta niña de Ceuta escucha en familia desde la cama, cuando termina ha contado que “nos vamos a desayunar”.

En el décimo aniversario de La estación azul de los niños, RNE propone un concurso escolar de podcasts.

La radio tiene más de 110 años y RNE casi 85 años. Nacida como medio de propaganda en plena Guerra Civil el 19 de enero de 1937 hasta su conversión en medio de comunicación de servicio público durante los años de la Transición. La radio pública se ha ido adaptando tecnológicamente a cada momento y con la llegada de la democracia ha ido evolucionando y dando voz hasta ese momento a personas proscritas como Dolores Ibarruri y huye del oficialismo, como se cuenta en un Documentos RNE que recorre sus 75 años.

54.47 min Documentos en RNE - 75 Años de Radio Nacional. Del parte de guerra a la radio pública - 25/08/12 - escuchar ahora

Las continuidad de las emisiones por FM se han puesto en duda sobre si deberían seguir o no con la llegada de internet. En el programa Ondas de ayer de Radio 5, los especialistas señalan como aspecto negativo las dificultades del modelo de distribución de programas de radio en la emisión en linea. “El modelo de negocio de la radio sufriría un cambio radical. Pasamos de un modelo gratis total a un modelo de pago porque quien escuche por internet, tiene que haber hecho previamente un contrato con un proveedor de servicio de telecomunicaciones”.

06.53 min Ondas de ayer - La radio ante la encrucijada tecnológica - 26/05/15 - escuchar ahora

El agregador digital de radios Radioplayer España aparecía en el año 2019. Una aplicación para móvil, tableta o altavoces inteligentes, entre otros dispositivos, que permite escuchar más de 300 emisoras y sus contenidos en directo y en diferido, entre ellas las seis emisoras de RNE. Su responsable, Sonia Domarco, destacaba en Ondas de ayer que “es una plataforma gratuita sin necesidad de registro ni incluye publicidad”.

04.49 min Ondas de ayer - Radioplayer cumple un año en España - 30/11/20 - Escuchar ahora

Las emisoras de RNE también se pueden escuchar en la aplicación móvil para iOS y Android, Radio 3 tiene su APP propia para iOS y Android. Además de los contenidos en directo que después se pueden escuchar en a la carta, también se ofrecen otros programas exclusivamente en la web como Solo en podcast y Radio 3 Extra.

“Estamos metidos en la pandemia y la radio nos acompaña, nos informa y la radio también ha sufrido en sus carnes la pandemia de todos los compañeros que habéis hecho radio desde vuestra casa igual que el resto de españoles y de oyentes”, ha destacado Gorka Zumeta en De pe a pa. Los primeros en RNE en hacer la radio durante el confinamiento fueron El gallo que no cesa, después vendrían casi todos los otros programas.

Radio y teletrabajo también ha supuesto que los sonidos de la casa se cuelen en la emisión en directo, como le ocurrió a la compañera de RNE, Rosa Carreño, cuando explicaba qué suponía la declaración de Estado de Alarma en la noche del 14 de marzo y una de sus hijas se puso a llorar.

01.17 min 14 Horas Fin de Semana - Teletrabajo en la radio: ¡mamá, papá, la cena! - Escuchar ahora

Pilar es una mujer invidente de 75 años que vive sola en el barrio madrileño de Chamberí. El pasado mes de septiembre falleció su hermana por COVID, “pero yo me las apaño como puedo. Escucho Radio Nacional. Desde que empieza Íñigo Alfonso, por la mañana, el que da noticias”, ha contado a RNE Digital.

Se conoce prácticamente toda la parrilla. Nos ha nombrado a casi todas las presentadoras: Pepa Fernández, Ana Sterling, Julia Varela o Laura Barrachina. La directora de El ojo crítico le ha preguntado en un mensaje por los libros: “Me gustan los de viajes, biografías, novelas”. Cuando tenía 12 o 13 años su padre le compró el Quijote, un tiempo en el que “no había muchos libros, ni mucho dinero”. “Me reía y mi madre me decía, pero por qué te ríes, si estás leyendo el Quijote. Es que me hacía mucha gracia. Se me quedó como muy grabado”.

Lamenta que ahora pueda leer menos, porque se los dejan y tienen que pasar una cuarentena de 15 días, ya que “leen con las manos”. “Me acuesto también ‘prontito’, como duermo un poquito de tirada, pero luego me despierto, también lo pongo y lo que haya. Unas veces música, otras Gente despierta, son muy graciosos, muy simpáticos, lo malo es que no me duermo, como me entretengo, lo malo es que ya me espabilo del todo”, ha explicado Pilar. Recuerda como su madre y su abuela escuchaban las novelas por la radio y las obras de teatro que le “gustaban muchísimo”.

Uno de los formatos que ha vuelto a la actualidad a través de los podcasts son las ficciones sonoras, a pesar de su desaparición fueron muy populares en España. “Si ahora decimos que el cine es el medio que nos permite soñar, en los 50 lo que nos permitía soñar era la radio. A través del radioteatro entramos en las vidas, en mundos imaginarios y a través del sonido, de las voces de los actores, de los efectos de sonido y de las músicas proyectábamos sobre los oyentes imágenes mucho más mágicas que las que nos da hoy en día el cine”, explicaba el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Armand Vallcebre, en Documentos RNE.

56.01 min Documentos RNE - Juan Laurent: la fotografía antes del arte - 19/03/21 - escuchar ahora

El Archivo de RTVE ha rescatado algunos de estos dramáticos que ahora podemos escuchar en A la Carta como la representación de la obra La gallina de Javier Navarro de Zuvillaga o la adaptación de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.

26.33 min La gallina

01h 02 min Episodios nacionales - Cádiz (I)

RNE no ha parado nunca de producir proyectos de ficción sonora, ya sea con guiones originales o adaptaciones de películas, novelas o teatros. Entre las creaciones de la última década, destaca la versión radiofónica de El Quijote o las propuestas de sonido binaural en Playzcast. El próximo proyecto en el que está trabajando la radio pública es la adaptación de Los santos inocentes de Miguel Delibes.

01h 03 min El Quijote del siglo XXI: versión radiofónica - Capítulo 1 - Escuchar ahora