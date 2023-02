L'home ha reconegut aquest dilluns en el judici contra ell a l'Audiència de Barcelona haver violat dues joves als seus respectius portals de casa l'estiu del 2021 a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. L'acusat s'enfronta a 40 anys de presó per dues agressions sexuals consumades, dues intentades, lesions i amenaces a l'estiu de 2021 a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Segons l'escrit de fiscalia, seguia a les dones de nit fins al portal de les seves cases, les abordava passant-los el braç pel coll fins a deixar-les semiinconscients i quan ja estaven a terra, les agredia.

En la primera agressió, a nit del diumenge al dilluns 5 de juliol del 2021 va sortir de festa amb els seus amics per celebrar el seu aniversari. Va beure molt i també va prendre drogues. La seva parella es va enfadar molt perquè no celebrava l'aniversari a casa. Quan tornava a casa seva, cap a la mitjanit, es va creuar amb una noia de 20 anys al carrer Llançà, va entrar al portal de casa seva darrere seu, la va abordar, la va agafar i li va tapar la boca perquè no cridés.

Sobre aquesta primera agressió, ho confessa tot. "Vaig entrar amb ella en el portal, li vaig tapar la boca, vam caure a terra, li vaig baixar els pantalons, la vaig penetrar. Després li vaig agafar la bossa, li vaig fer foto, em vaig emportar la seva targeta i després la vaig usar per a una pàgina pornogràfica (...)", ha relatat davant del jutge. "Va ser en el replà. Només li tapava la boca perquè no ens sentissin els veïns".

Després, va robar la targeta a la dona. Poc després la va usar per a accedir a una pàgina d'internet de pornografia, segons van explicar als Mossos d'Esquadra. Va ser clau per a detenir-ho dos mesos després. Llavors, l'acusat tenia 26 anys i parella formal.

L'altra agressió que ha reconegut va ser poc abans de la mitjanit de l'11 al 12 de setembre del mateix any. També va beure amb els amics i va consumir cocaïna, ha dit. Quan tornava a casa va veure una noia, de 17 anys, entrar al seu portal, la va seguir, li va tapar la boca, la va agafar i amenaçar. Que es va creuar amb la noia al carrer, que no la coneixia: "Vaig entrar al portal darrere d'ella i vaig anar darrere per les escales. La vaig amenaçar, crec. No va oposar resistència. La vaig penetrar". Segons ell, la menor "no es va resistir, estava tranquil·la", li va abaixar els pantalons i la va violar.

Però la fiscalia afegeix que va exigir diners a la noia i la va amenaçar de mort si trucava la policia, perquè sabia on vivia.

Els altres tres fets pels quals està acusat no els ha reconegut. La fiscalia assegura que el 9 de juliol, també cap a la mitjanit, va intentar agredir sexualment una dona de 27 anys. El 28 d'agost ho va tornar a intentar amb una altra noia de 19 anys, que es va poder demanar auxili i escapar-se. Per últim, l'11 de setembre l'acusat hauria assaltat una altra noia, de 18 anys, en un portal. Amb mètodes similars, la va agafar pel coll, la va amenaçar i la va tirar a terra. La va intentar penetrar-la des de darrere. Però, en cridar auxili ella, va fer fugir l'agressor.

A les preguntes del seu advocat, remarca que aquests dies "anava begut i drogat". Explica que treballa en el centre penitenciari i que vol compensar "l'error" que ha comès: "Aconseguir diners per compensar a les víctimes".

Les cinc dones també han declarat aquest dilluns. Declararan a porta tancada i no tindran contacte visual amb ell.