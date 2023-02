Pastora Soler se sienta en ‘Las Tres Puertas’ para compartir algunas reflexiones sobre su vida y su carrera profesional. La cantante, de 44 años, pasó una etapa complicada en el 2012 que la llevó a retirarse de los escenarios a causa de los ataques de pánico al salir a actuar y los desmayos que comenzó a sufrir. Ahora, echando la vista atrás, reconoce que se olvidó de cuidarse a sí misma y que llegó a pensar que aquel retiro sería para siempre.

“Había dejado a mi yo abandonado”

Pastora Soler comenzó como cantante siendo muy joven. “En dos años cumplo 30 años de carrera. El primer disco lo hice con 14 años y todo eso, en el fondo, pasa factura porque con 14 años todavía no sabes nada. Yo sabía que era feliz cantando pero no sabía a dónde quería ir, ni cómo quería ir ni por dónde quería”, explica. Este ritmo de trabajo tan frenético y con unos niveles de autoexigencia que ella misma reconoce que “nos ponemos nosotros mismos”, acabó por hacer que su cuerpo le dijera basta. En 2012 anunció que se retiraba tras sufrir ataques de pánico escénico y desmayos.

Cuando María Casado le pregunta si aquel retiro fue para siempre, la artista no duda en responder afirmativamente: “Sí, por supuesto. Yo decía ‘Me he llevado 20 años de carrera, he sido muy feliz, y ya está’”. Curiosamente, ese pensamiento ligado a la idea de soltar fue el que le hizo mejorar. “Eso fue lo primero que me liberó y me enseñó a construir algo diferente, desde otras bases. Y lo principal fue encontrarme conmigo, con mi yo, con mi persona, con Pilar”, relata y añade que “yo desde pequeña lo había estado haciendo todo por la artista, por Pastora. La finalidad era Pastora y había dejado a mi yo abandonado. Eso no puede ocurrir”

De aquel tiempo de reflexión, Pastora Soler salió fortalecida y con ganas de volver a hacer una de las cosas que más le gustan en el mundo: cantar. “La vida te enseña muchas cosas, y lo pienso y hago balance, en el fondo he tenido las cosas muy claras desde niña. Mis crisis han sido siempre cuando la artista ha ganado a la persona. Creo que la persona tiene que prevalecer sobre la artista”, apostilla.