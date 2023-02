'FitzRoy' és la nova obra de teatre del dramaturg Jordi Galceran. La història de quatre escaladores intrèpides que volen pujar al cim d'una muntanya situada al camp de gel de la Patagònia sud, entre Argentina i Xile. Miriam Iscla i Natalia Sánchez són dues de les protagonistes d'aquesta emocionant història que es podrà veure fins al 23 d'abril al Teatre Borràs.

L'actriu madrilenya és el primer cop que s'enfronta a protagonitzar una obra en català. A 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, ha assegurat que no serà l'últim cop: "Estic desitjant que arribin més projectes en català".

El català perfecte de Natalia Sánchez El juny de 2022, Natalia Sánchez va sorprendre a tots els espectadors del programa quan va presentar la ficció espanyola de Netflix 'Los herederos de la tierra'. La presentadora Tània Sarrias la va felicitar pel seu bon accent i pronunciació del català. A més, el vídeo amb un fragment del programa es va fer viral a les xarxes socials. Mesos més tard, l'actriu ha reconegut que va sorgir per casualitat. "He de dir que l'entrevista l'anàvem a fer en castellà. Abans de començar vam parlar en català i em vas proposar fer-la en aquesta llengua. Però clar, vaig pensar: ui ho he dit molt de pressa, perquè estic parlant d'un projecte que mai he dit aquestes paraules en català i, potser, no em surten. Estava molt nerviosa".









'FitzRoy', una obra d'aventures vitals L'obra de Jordi Galceran, qui va visitar el programa a finals de gener, explica la història de quatre escaladores que es troben a pocs metres de pujar una de les muntanyes més complicades del món, mai assolida per una cordada femenina. Per fer la promoció de l'obra, van gravar un vídeo a la muntanya de Montserrat, un assaig que va servir a les quatre protagonistes per conèixer aquesta difícil professió. "Ens va anar molt bé per integrar les sensacions reals que tens a la muntanya. Nosaltres a l'obra de teatre som quatre escaladores que ja porten 2800 metres, els hi queden els últims 900, però ja venen d'això. Llavors ens va anar molt bé per un tema sensorial i d'experiència", ha comentat Natalia Sánchez a Tània Sarrias. “Tenim altres vides, però el que ens manté aquí juntes és l'escalada.“ Tot i ser una obra d'aventures, l'actriu Míriam Iscla ha volgut matissar i afegir que hi ha altres coses que fan que la història vagi més enllà: "Cadascuna d'elles està fent aquesta escalada i les necessitats, les ganes, les individualitats i les col·lectivitats fan que l'aventura tingui molts colors".