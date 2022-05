'Les bones intencions', la desventura de dos "desgraciats" amb Míriam Iscla i Joan Negrié

Quan us diguin que el millor que podeu fer a la vida és emprendre, penseu-vos-ho dues vegades! I és que són molts els que ho han intentant, i lluny de fer-se milionaris, han acabat dormint sota un pont. I d'aquesta il·lusió neix la desgràcia dels dos protagonistes de 'Les bones intencions', l'obra que protagonitzen la Míriam Iscla i el Joan Negrié. Els dos intèrprets han passat per 'Punts de vista' per parlar amb la Tània Sarrias de les seves trajectòries i d'aquesta comèdia produïda a Tarragona.

"El camí de l'infern està empedrat de bones intencions", aquesta vindria a ser la premissa que marca el camí de la Paula i el Pere, els dos protagonistes de 'Les bones intencions'. Dos "desgraciats" que decideixen emprendre amb un negoci de festes personalitzades, però que acabaran veient que res surt com havien pensat.

Donen vida a aquest parell d'il·luminats la Míriam Iscla i el Joan Negrié, dos actors que sempre són garantia d'enginy interpretatiu a dalt d'un escenari. Una de les comèdies més delirants que es poden veure ara mateix a Barcelona, fins al 5 de juny al Centre d'Arts Lliures. És una producció de la Sala Trono de Tarragona i està escrita per Marc Artigau i dirigida per Joan Maria Segura Bernada. Com es produeix teatre fora de Barcelona és un dels temes que també han abordat Iscla I Negrié durant la seva entrevista.