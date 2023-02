Jordi Galceran i Sergi Belbel ens presenten Fitzroy, una nova comèdia que es pot veure al Teatre Borràs de Barcelona, protagonitzada per Sílvia Bel, Míriam Iscla, Sara Espígul i Natalia Sánchez. Els respectivament autor i director de l'obra expliquen com han anat els passis previs i com viuran l'estrena d'avui. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens detallen de què va l'obra: "No deixa de ser una paradoxa que un espai a l'aire lliure redueixi la mobilitat. És un repte escènic que passin tantes coses", expliquen sobre l'ascens de quatre escaladores a una muntanya al sud de la Patagonia que mai ha estat completada per una cordada femenina. El mal temps les ha fet parar i, mentre esperen que les condicions millorin, resguardades en un sortint de la roca, sorgeixen problemes inesperats que les fan dubtar si tirar endavant l'ascensió o rendir-se. "Em fascina la voluntat d'aquesta gent per fer reptes difícils", ha dit Galceran sobre els motius per fer una obra com aquesta. I detallen com han anat quallant aquesta comèdia: "El que has de fer és no oblidar mai la primera idea, però anar afegint coses fins a l'últim moment".