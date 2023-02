Els equips de rescat continuen buscant supervivents entre les runes de Turquia i Síria i la comunitat internacional s'ha mobilitzat per enviar ajuda humanitària. Catalunya s'ha sumat als equips d'emergència espanyols enviant voluntaris de l'ONG de rescat caní K-9 Creixell i personal de Bombers. A més, el consolat de Turquia a Barcelona ha obert un punt de recollida de material en un magatzem de Sant Adrià de Besòs.

I és que els terratrèmols que han afectat aquests països han deixat ja més de 9.600 morts i prop de 50.000 ferits. El Govern va convocar aquest dimarts el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'emergència i s'ha celebrat avui. Segons va explicar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, l'executiu s'ha posat en contacte amb les autoritats locals per "escoltar el que necessiten" i donar una resposta "útil i pràctica".

Des d'Espanya, s'han enviat dos avions amb material per rescats, personal de la Unitat Militar d'Emergències, bombers, sanitaris i gossos guia. Quinze estats membres de la Unió Europea, els Estats Units, Rússia, Israel i fins i tot Ucraïna també han mobilitzat ajuda per les tasques de rescat. Per ara, es calcula que s'han pogut rescatar amb vida 8.000 persones i prop de 400.000 haurien estat reallotjades.

No hi ha catalans afectats El Govern no té constància, de moment, que hi hagi catalans víctimes del sisme a Turquia i Síria. El Departament d'Acció Exterior i Unió Europea tampoc té constància que les àrees dels projectes finançats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament hagin estat directament afectades pel sisme. Tot i això, el Departament segueix al minut l'evolució de la catàstrofe per actualitzar les dades tenint en compte la magnitud dels terratrèmols. El Departament està en contacte amb la cònsol de Turquia a Barcelona i amb el cònsol espanyol a Turquia per conèixer de primera mà les afectacions. La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha destacat que recopilaran tota la informació possible, també amb les entitats de cooperació que operen a la zona, i ha mostrat plena disposició "seguint sempre el principi d'utilitat, posant primer les persones en l'eix de l'acció" en situacions d'emergència.

Les rèpliques dificulten les tasques Sobre el terreny continuen les rèpliques, l'última aquesta matinada amb una magnitud de 5,5. A més, les baixes temperatures i la neu en zones muntanyoses de difícil accés compliquen les tasques de rescat. Per això, les autoritats turques no saben fins on pot arribar el nombre de víctimes. I ho comparen amb els terratrèmols que va patir el país l'any 1939, quan van morir més de 30.000 persones. La situació també és molt complicada a Síria, un país immers en una guerra civil, cosa que segons l'OMS, complica molt la comunicació amb el terreny. Aegons han anunciat les autoritats turques, més de 25 països s'han compromès a enviar efectius de rescat i la Comissió Europea ha activat el Mecanisme de Protecció Civil per aportar mitjans d'ajuda.