Què hem après del Benidorm Fest 2023?

El Benidorm Fest 2023 acaba amb Blanca Paloma com a representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió. La segona edició d'aquest certamen ens deixa algunes conclusions i reflexions de cara a properes edicions del concurs musical. Blanca Paloma va assolir l'èxit després d'imposar-se a Agoney en les puntuacions del jurat i el vot del públic. El vot demoscòpic, unes 350 persones triades com a mostra representativa, va ser per a la catalana Vicco. Tot això ja ho sabíem, però què hem après al llarg de tot el festival?

Els favorits no sempre guanyen Una de les principals conclusions que podem extreure és que partir com a favorit no t'assegura guanyar a la final. I tampoc t'assegura passar de la semifinal i lluitar per aconseguir la victòria final. És el cas d'Aritz Arén i el seu 'Flamenco'. El ballarí era un dels grans favorits de la primera semifinal. El seu 'Flamenco' no va convèncer del tot al públic i no va aconseguir una plaça per a la final. En canvi, Megara i el seu rock sí que van aconseguir fer-se un lloc entre els més votats.

La importància del directe Les travesses per veure qui s'emporta el micròfon de bronze són habituals i formen part de les habituals prèvies eurovisives. Unes prediccions que no sempre encerten i que no tenen en compte un factor essencial: el directe. La posada en escena és vital a l'hora de convèncer o no al públic i al jurat. Fusa Nocta i el seu 'Mi Familia' tenien moltes opcions de representar a Espanya a Eurovisió però després del directe de la semifinal de dimarts i la final de dissabte, van situar-se avall en la classificació general