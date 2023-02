8:15

La capella ardent de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs mort amb 95 anys s'instal·larà al Palau de la Generalitat.

Josep Maria Espinàs deixa una prolífica obra on destaquen els més de setanta anys d'articulista en diversos mitjans. També és reconeguda la seva tasca com a narrador amb els seus llibres on recorria "a peu" diversos territoris. En l'activisme cultural va ser un dels fundadors dels "Setze Jutges" en el que participarien joves intèrprets de la nova cançó. També va ser creador de l'editorial La Campana i amb Jaume Picas va ser coautor del Cant del Barça, des de llavors himne del club.