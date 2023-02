Después de la segunda semifinal de este jueves, ya se conocen los ocho artistas que pasarán a la final del Benidorm Fest 2023, la preselección española para elegir al representante de Eurovisión. Karmento será la encargada de abrir las actuaciones de los candidatos. Tras ella, los espectadores asistirán a los números de Megara, Alice Wonder, Fusa Nocta, Agoney, Blanca Paloma, José Otero y Vicco, encargada de cerrar las actuaciones de los candidatos.

Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez son los encargados de presentar estas galas en las que el jurado (50%) -integrado por Nina, Christer Bjorkman, Nicola Caligiore, Tali Eschkoli, Katrina Leskanich, William Lee Adams, Irene Valiente y José Juan Santana- y el público (50%) elegirán al nuevo representante español del festival.

Rueda de prensa en el Mirador del Castillo Benidorm

El Mirador del Castillo de Benidorm ha acogido este viernes una rueda de prensa en la que María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha anunciado el orden de actuación de la final. Se ha realizado por sorteo, donde el artista Gonzalo Hermida, participante del Benidorm Fest 2022, ha sido la mano inocente y les ha deseado “mucha suerte a todos y que lo disfruteis”.

Karmento será la encargada de abrir las actuaciones con ‘Quiero y duelo’. Le seguirá Megara, con ‘Arcadia’; Alice Wonder y ‘Yo quisiera’; Fusa Nocta y ‘Mi familia’; Agoney y ‘Quiero arder’; Blanca Paloma y ‘Eaea’; José Otero e ‘Inviernos en Marte’; y Vicco, que cerrarán con ‘Nochentera’.

Sobre la posición, Karmento ha dicho que está “aprendiendo que nada determina nada y hay que estar abierto a lo que pase. Abriré la gala con mucho gusto”. Megara, que la sigue, cree que “cualquier número es bueno, solo queremos mejorar y disfrutar”.

Durante el sorteo rtve

“Me encanta el número tres. Pondremos emoción” ha indicado Alice Wonder. Por su parte, Fusa Nocta cree que “está todo muy bien pensado y me gusta”. Agoney está “feliz. Voy a estar bien arropado”. Blanca Paloma, que actúa después del canario, ha contestado que “¡qué responsabilidad!”. “Me lo vas a dejar calentito” ha bromeado. “Después de Blanca Paloma a ver cómo sale uno, aunque el 7 es mi número” ha dicho José Otero. Por último, Vicco siente “presión, pero el 8 es mi numero favorito. Cerraremos con fiesta”.

De cara a la final, todos se sienten nerviosos. Blanca Paloma cree que “quien no sueña, no gana. El año pasado no lo pensaba, pero voy a por todas”. Agoney se siente “feliz de compartir un momento musical y cultural con tan buenos artistas en una producción de tanta calidad”. Alice Wonder está “muy agradecida y alucinada de estar aquí. Cuando me presenté a este eventazo no sabía lo que se avecinaba. Es un reto y he aprendido muchísimo. Ojalá la gente sienta ese momento de pureza que se siente en vivo”.

Vicco también se siente feliz y agradecida: “ayer viví un momento increíble con el público y me lo voy a llevar para siempre”. Karmento ha confesado que está “en un sueño permanente. Con mucho gusto y placer. Espero que lo disfrutéis”. Fusa Nocta ha indicado que se siente “muy contenta y mucho más tranquila. Yo he ganado mucho, quiero disfrutar”.

“Estamos disfrutando desde que llegamos y estar en la final es un sueño. Y agradecidos de que el rock guste, España está totalmente preparada para el rock” ha referido Megara. “A veces pienso que vivimos una simulación, es un aprendizaje para todos enorme. Y ya somos ganadores” ha dicho José Otero.