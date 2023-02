La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, assegura que el pressupost del 2023 del seu Departament té com a un dels principals objectius esdevenir un "escut antifeixista" per "plantar cara a les expressions d'odi". Així s'ha expressat en la compareixença al Parlament per informar del projecte de pressupost de la conselleria després de l'acord entre el Govern i el PSC per aprovar els comptes d'aquest any.

01.24 min Més diners per atendre dones víctimes del masclisme | NÚRIA ALCALÀ

Igualtat i Feminismes disposarà de 116 milions d'euros, un 27% més que el 2022 (91,5). Es millorarà la xarxa d'atenció i reparació per a les dones en situació de violència masclista, s'obrirà un servei especialitzat en violències digitals, i es reforçarà la xarxa d'atenció a persones i entitats LGBTI+, així com els serveis de primera acollida.

Més recursos contra les violències masclistes Als nous pressupostos, els diners destinats a l'atenció d'urgència contra les violències masclistes es multipliquen per quatre fins als 13,3 milions d'euros. "Aquest increment de recursos dóna resposta a l'objectiu de tenir un país lliure de violències masclistes", ha destacat Verge. Per exemple, es millorarà la capacitat d'atenció de la línia 900.900.120, que des de finals del 2022 ha passat d'oferir informació a proporcionar atenció psicològica i assessorament jurídic, així com el Servei d'Intervenció en Crisi, que es desplegarà per tot Catalunya i es podrà desplaçar 24 hores els 7 dies de la setmana a qualsevol municipi del país per prestar atenció psicològica presencial a dones que hagin patit violència masclista. Altres partides prioritàries que incrementen pressupost són les d'atenció a les dones als centres d'informació, de 14,6 milions a 37,4; la de la xarxa de centres d'atenció integral per a LGTBI, de 2,5 milions a 13,1, i el d'acolliment, refugi i antiracisme, de 22,5 a 27 milions. Per secretaries, el pressupost del Departament es reparteix de la manera següent: Feminismes (60 milions)

Igualtat (26 milions)

Secretària General i Gabinet (15,4 milions)

Institut Català de la Dona (12,3 milions)

Serveis territorials (1,6 milions) En la comparativa amb el 2021, abans del desenvolupament del departament, les polítiques d'Igualtat i Feminismes obtenen un 153% més de finançament en aquest exercici pressupostari, ha subratllat Verge, que ha detallat que part dels diners es dediquen a acabar de completar l'estructura de la nova conselleria.