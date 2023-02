Esperança entre les entitats que atenen dones

L'associació Hèlia acompanya cada any unes 300 dones víctimes de violència masclista a Barcelona. Ho fa amb 150 voluntàries i 8 professionals que cobren per sota del seu nivell de formació. Demanen que una part dels pressupostos del Departament d'Igualtat i Feminismes serveixi per consolidar la plantilla. També que es destinin a crear la logística necessària per atendre les víctimes després d'interposar la denúncia.