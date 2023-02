L'actualitat d'aquest divendres passa pel debat que s'obre a partir d'ara de les partides, les inversions i les recaptacions un cop el Govern ha tancat l'acord de pressupostos amb el PSC i comptant, també, amb el suport dels Comuns. Els comptes ja ha començat la seva tramitació al Parlament de Catalunya. El 10 de març podrien ser aprovats. La darrera novetat: el Govern insta Junts a sumar-se a l'acord.





Aquest divendres està prevista l'aprovació del pla d'usos de l'Eixample al Ple de l'Ajuntament de Barcelona que fa una setmana En Comú Podem va retirar in extremis per evitar la votació- Avui sí que s'espera tenir tots els suports per passar l'aprovació.





I també la jutgessa sentirà els testimonis del cambrer i porter de la discoteca, el director del local i les amigues de la víctima que ha denunciat una agressió presumptament pel futbolista Alves el passat 30 de desembre.