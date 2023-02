01:07

CaixaBank presenta uns beneficis de 3.145 milions durant el 2022 i es demarca de la demanda d'Unidas Podemos de congelar les hipoteques.

Durant el 2022 CaixaBank va aconseguir augmentar en un 30% els seus guanys i se situa ja per sobre dels 3.100 milions. Precisament, aquests grans beneficis són els que han portat el soci del Govern a reclamar la congelació de les quotes hipotecàries davant l'incessant increment dels tipus d'interès. El president de l'entitat, José María Goirigolzarri, adverteix que el sistema funciona bé i s'ha de ser molt curos amb qualsevol canvi.

Assegura CaixaBank que els seus clients no estan tenint dificultats per afrontar els pagaments dels préstecs, tot i que admeten que preveuen un increment de la morositat, i que en cas que passi estan preparats per respondre-hi. L'entitat afirma a més que el codi de bones pràctiques pactat amb l'executiu està tenint molt poca demanda, només 800 peticions.

L'entitat també defensa que els beneficis de 2022 no són desmesurats sinó que es normalitzen, i ja estudien portar als tribunals el nou impost a la banca del govern espanyol | INFORMA: Climent Sabater