'El gran sarao': El regalo a Sílvia Abril por sus 50 años

Sílvia Abril ha celebrado sus 50 años con El gran sarao, en TNT, junto a Toni Acosta. Define la serie como un juego. Ambas cumplen años el mismo día con un año de diferencia y son superamigas desde que se conocieron en una película. Se sigue sintiendo una niña y le gusta jugar, a pesar de las consecuencias. Ella es la “impulsiva, atrevida, inconsciente, juguetona, gamberra” y ahora está “arrastrando” a su amiga, que es sus “pies en el suelo” y que “lo piensa todo, lo reflexiona, lo profundiza”, ha contado en Las tardes de RNE.

Recibió la propuesta de celebrar sus 50 cumpleaños juntas, pensó: “Esto es un regalo”. Entonces se lo propusieron a Acosta que no tardó “ni un segundo” en decir que sí.

Entre otras cosas en El gran sarao le toca hablar inglés con Jamie Cullum. Ha contado que no lo habla bien: “Es terrible” y “es muy básico”. “Yo me hago la chula y hago que entiendo más de lo que entiendo y que sé hablarlo más de lo que sé”. Ha avanzado que le dijo al pianista “five to meet you” [cinco para conocerte], en lugar de “nice to meet you” [encantado de conocerte].

"Los tiempos han cambiado" La actriz no es partidaria de hablar de que “los 50 son los nuevos 40”: “Los 50 son los 50, los 40 son los 40”. Ha añadido que “los tiempos han cambiado. Ahora estamos mucho mejor de salud que no mucho mejor de la cabeza que nuestras generaciones antepasadas. Los 50 son los 50 con lo bueno y lo malo”. La edad no le ha cambiado: “Intento que no me cambie. Intento seguir siendo la misma gamberra. Lo único que me cambia es que haya una enana que mira, se fija y puede imitarme. Eso es lo único que me frena un poco”.

Película no hay más que una Sílvia Abril y Toni Acosta se conocieron en la película Padre no hay más que uno, un papel que al principio rechazó: “No me vino bien subirme al proyecto. Me la encuentro en la puerta del teatro. Yo no la conozco personalmente. Me dice: 'Oye, Sílvia –excitadísima–, qué vamos a trabajar juntas'. Y yo: '¿Cómo?. No sabía de qué me hablaba. 'Sí, porque vas a ser mi cuñada', [le dijo Toni]. Y yo: 'No, no, pero si yo no estoy en esa peli'. Su decepción fue tan grande que dije 'hostia, igual tengo que estar ahí, igual hay algo que tengo que descubrir en ella, en Toni, que no la conozco apenas'. Corrimos a volvernos a subir y pudimos”, ha revelado. “El destino quiso que estuviéramos ahí juntas haciendo de cuñadas y que forjáramos una amistad que yo creo que va a ser para toda la vida”.