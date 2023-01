La oleada de comentarios, de todo tipo, que ha generado el vídeo Sam Smith del tema 'I'm Not Here To Make Friends' vuelve a poner sobre la mesa el tema de la gordofobia. Contra ella lucha Silvano, modelo de talla grande. La moda, al contrario que otros ámbitos laborales, es territorio de mujeres y los hombres siempre han estado detrás, con sueldos más bajos y menos oportunidades de lograr el éxito. Pero si además no tienes un cuerpo normativo, la cosa se complica. "Soy un modelo más grande, con un cuerpo más grande que el de los modelos que se ven habitualmente en un anuncio o en una pasarela", dice, sin dar importancia a la etiqueta. Lleva años trabajando y, a la vez, luchando contra tabúes y derribando barreras. "Llevo 3 años concienciando contra la gordofobia en los medios de comunicación, y también en la industria de la moda", se queja. "Ser modelo no es sólo tener una cara bonita, también tienes que expresar algo y defender tu propio mensaje a lo largo de tu carrera".

Silvano con un look de Issey Miyake MAISON KLAUS

Un camino difícil El suyo es un mensaje de cambio, de inclusión y aceptación. Es consciente de que el trabajo de modelo es difícil, pero si además tienes un físico como el suyo, la cosa se complica. "En esta industria, es difícil trabajar si eres modelo de talla grande, porque no hay sitio para nosotros. ¡Por eso tenemos que abrir muchas puertas y luchar para que las marcas cuenten con nosotros!". Es duro escuchar sus palabras, su queja. La prensa se hace eco de forma constante de los cambios que han dado las grandes firmas, incluyendo todo tipo de personas en sus desfiles y campañas, sin importar el peso, el género, la religión o la edad. ¿Pero es un paso sincero o una estrategia de mercado para limpiar su imagen y vender más? "Yo creo que es una estrategia de marketing fallida. Me entristece mucho ver que las grandes casas como Balenciaga, que obtienen muchos beneficios, no incluyan a modelos de tallas grandes en su pasarela o en sus campañas de publicidad, sobre todo cuando están diseñando ropa súper oversize. Es una oportunidad perdida, aunque te diré me gusta mucho la moda de Demna", dice sobre el director creativo de la firma. Pero a la hora de examinar y dar un aprobado la firma elegida es otra. "Aplaudo a Ester Manas, esta diseñadora hace un auténtico trabajo de diversidad corporal e inclusión en sus campañas y en la pasarela, en París. ¡Esto es lo que las marcas tienen que aprender!". Silvano pide a las grandes firmas de moda que sean más inclusivas Benoit Bethume

La importancia de la salud mental Si hacemos un repaso a las fotografías que comparte en su cuenta de Instagram vemos que Silvano juega con su cuerpo y, a veces, con la estética queer. Algo que hoy hacen muchos artistas de diferentes disciplinas. Los códigos han cambiado, y palabras como masculino y femenino han adquirido un nuevo significado, más amplio. "La masculinidad tóxica ya no es un hype. Ahora los heterosexuales llevan la ropa de las personas a las que antes acosaban y hacían bullying en el colegio. Creo que es triste y a la vez divertido cómo han cambiado las tornas. Es un tema complejo, pero yo diría que no hay que olvidar de dónde vienes". Silvano en una de las fotos de su book de la agencia Elytiz Management Las medidas de Silvano son 180 cm de altura, 120 cm de pecho y 119 de cintura, cifras muy diferentes a las de Jon Kortajarena, que tiene 188 cm de altura, 98 cm de pecho y 79 cm de cintura. El italiano es sexy y tiene una cara preciosa, unos ojos muy bonitos y labios muy sensuales. Pero no quiere que quedarse solo en eso. "La salud mental es lo más importante en la vida de los modelos, porque siempre te van a sexualizar o a considerar como un objeto en el set. Luego hay gente que no te valora igual porque no eres el típico modelo. ¡Yo quiero ser igual que mis compañeros, y quiero que me traten de la misma manera!". Algo que ha deseado desde que la infancia. Silvano creció son referentes estéticos y en un entorno que no siempre fue amable. "Recuerdo que lloraba cuando llegaba el momento de ir a comprar ropa, porque todo lo que me gustaba no era de mi talla, y a veces me decían palabras malsonantes, obligándome a perder, peso porque la gente como nosotros no estaba incluida en el espectro de la moda 'no comercial'. ¡La gente tiene miedo a lo diferente!". Silvano denuncia que en la moda hay gordofobia Chanin+Faces @chanin.archives

Lady Gaga, un referente LGBTIQ+ Su generación creció sin referentes estéticos en la infancia, pero con la adolescencia llegaron. Lady Gaga ha sido, sin duda, un modelo y una fuente de inspiración para jóvenes de todo el mundo, sobre todo en la moda, como nos contaba Dominnico. "Yo crecí con pocos conocimientos de moda, pero todo cambió cuando Lady Gaga entró en mi vida. Fue cuando empecé a tener interés por lo que llevaba puesto y por saber más sobre los diseñadores que la vestían, fotógrafos, estilistas, archivos de moda... ¡Mis ídolos en la moda son Thierry Mugler, Alexander McQueen, Issey Miyake y Margiela!", revela, y tiene muy claro con qué firma le gustaría trabajar. "Mi sueño sería colaborar con Versace. Siempre me han gustado sus looks, pero también me gusta la visión de Donatella y su trayectoria y consistencia en la industria a lo largo de estas décadas. ¡Es una leyenda!". Otro de sus sueños es posar para grandes de la fotografía a los que admira, como Nick Knight y Steven Klein. Y quizá lo consiga, porque tiene potencial y muchas ganas de trabajar. Uno de los trabajos que más repercusión ha tenido ha sido en Barcelona, con la firma LR3, de Louis Rubi. "Habíamos hablado antes de trabajar juntos, porque me gustó mucho el mensaje de diversidad que hay detrás de su moda inclusiva. Me encantó todo lo relacionado con su concepto de moda, y todos los detalles y la calidad que tiene su ropa. Creo que muchas marcas tienen que tomar nota de lo que está haciendo el equipo de LR3. ¡Me lo pasé como nunca con todo el equipo en el plató, fue emocionante y genial!". Silvano con la colección de LR3 Louis Rubi