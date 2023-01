Cada any es llencen 900.000 tones de roba als abocadors i només se’n recicla un 12%. El procés conegut com a upcycling permet transformar materials o objectes que ja no tenen ús i que estan a punt de ser llençats, en altres que, no només tornen a ser útils sinó que ofereixen un valor afegit més alt que el que tenien originalment. Juan Avellaneda, dissenyador i presentador de 'Fet a mà', ha volgut conèixer en què consisteix aquest procediment.

Quins beneficis té adoptar l’upcycling? Donar una segona oportunitat a objectes que no utilitzem.

Estalviar recursos naturals i energia en la producció de nous objectes.

Reduir la producció descontrolada de residus i ajudar a preservar el medi ambient.

No malbaratar recursos en coses que podem crear nosaltres mateixos.

Potenciar la imaginació, innovació i l’enginy per trobar noves formes de fer servir els objectes que ja tenim.

Contribuir a reduir la dependència de les matèries primeres i a promoure un consum sostenible.

Una segona oportunitat per a la roba Després d’anys dedicada a la divulgació sobre el medi ambient, l’ambientòloga Núria Nubiola va decidir, juntament amb la biòloga Montse Bayén, crear la marca Infinit Denim, un projecte de moda sostenible que converteix texans vells en un fil apte per la creació de nous teixits. Juan Avellaneda visita Núria Nubiola i el seu projecte de moda sostenible | Fet a mà RTVE Catalunya