Sovint, els conceptes por i fòbia s'utilitzen com a sinònims, però hi ha una diferència entre els dos termes: mentre la por és una sensació humana i instintiva, la fòbia és irracional i provoca ansietat. En el cas de la fòbia, el cervell percep el perill com a real, tot i que pot ser que no ho sigui. L’origen de les fòbies, apunten els psicòlegs, es troba en un impacte emocional negatiu que es produeix arran d’una situació traumàtica. El tercer programa de ‘Mapes mentals’ analitza el fenomen psicològic de la por.

Els darrers estudis en psiquiatria assenyalen que el 6% de la població pateix alguna fòbia. Se n'ha identificat fins a 470 i les més comunes són la claustrofòbia, pànic als llocs tancats; l’agorafòbia, angoixa extrema per estar en llocs oberts i en multitud, i l’aerofòbia, la por a volar.

De tenir por a volar a ser pilot acrobàtica Al capítol de ‘Mapes mentals’ dedicat a les pors, Ana Boadas entrevista Sílvia Carré, un testimoni molt sorprenent perquè va vèncer la seva por a volar i ara pilota avions i acompanya a altres persones amb aerofòbia. 06.50 min Mapes mentals - Podem superar la por a volar? “Això no va de volar, això va de tu.“ El seu lema és “això no va de volar, això va de tu”. Diu que “el fet de superar la por de volar també va significar perdre la por de volar a la vida, i això passa moltes vegades”. La superació d’una fòbia significa sovint la superació d’altres pors que afecten en la vida d’una persona. Per exemple, canviar de feina, de parella, saltar al buit… Per superar una por, hi ha una sèrie d'etapes que comencen per la motivació: quin és el teu motiu per superar-la? Com afecta la teva vida quan no se supera aquesta por? Quines coses perds? La Sílvia va perdre experiències laborals a causa de l'aerofòbia. La Sílvia ho va tenir clar: “el moment de posar-hi remei i enfrontar-se a la por és quan decideixes que has perdut massa oportunitats per aquesta barrera.”

Aquestes són algunes de les fòbies més particulars Hi ha fòbies menys comunes que també tenen propi. Coneix alguna de les més excèntriques a continuació: