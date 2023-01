Mapes mentals - Com superar la por a volar

En aquest capítol de ‘Mapes mentals’ parlem de la por, un sentiment ben humà. Encara que no ho sembli, la por té una finalitat precisa: superar situacions adverses que ens posin en perill. Quan una por és desproporcionada a la situació real, parlem de fòbia, i una d'elles és la fòbia a volar, que la pot arribar a patir un 25% de la població. Sílvia Carré és pilot acrobàtica i coach que ajuda a persones a superar-la. Per a la Sílvia, aquesta dificultat li és ben propera: fa uns anys, la idea de pujar a un avió li provocava autèntic pànic. Quines eines tenim per superar una por?