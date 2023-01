Mapes mentals - Les pors

Hi ha una por saludable que ens protegeix dels perills. Però, què podem fer quan aquesta por ens paralitza i ens impedeix dur la vida que volem? A 'Mapes mentals' coneixerem històries de persones que han aconseguit superar obstacles terrorífics: María Belón, supervivent del tsunami de 2004 a Tailàndia que va inspirar la pel·lícula 'Lo imposible'. Sílvia Carré va vèncer la seva por a volar i ara pilota avions. Amb l’expert en supervivència Carlos Vico aprendrem les diferències entre por i pànic, i algunes pautes per fer-hi front. I amb l’antropòleg Eudald Carbonell farem un recorregut històric per la por, per acabar preguntant-nos: com podem afrontar els canvis sense por?