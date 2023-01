Daniel Carbonell, más conocido por su sobrenombre artístico, Macaco, es el segundo invitado que se sienta a conversar con María Casado en ‘Las Tres Puertas’. El catalán comparte confidencias sobre sus inicios en el mundo de la música y se abre emocionalmente al referirse a su madre, enferma de Alzhéimer, con quien sigue conectando a través de las canciones. También se muestra emocionado al recordar a su tía, quien falleció durante la pandemia.

Para un músico como él, este arte es no solo un medio de expresión sino una vía de comunicación que tiene un poder inmenso. “La música es una máquina del tiempo que te lleva a un momento muy particular”, comenta antes de añadir que a través de ella se comunica con su progenitora, enferma de Alzhéimer. “Mi madre ahora tiene Alzheimer y es un momento heavy. Cuando estoy con ella se le olvida lo que le acabo de decir hace un minuto pero las canciones están ahí”, explica añadiendo lo importante que es “toda la parte creativa, cosas muy particulares, muy de las emociones” en pacientes que sufren esa misma enfermedad.

Cómo vivió Macaco la pandemia

Tras hablar de su madre, Macaco también ha querido tener un recuerdo para su tía, una persona a la que estaba muy unido y que falleció hace poco tiempo. “La pandemia ha sido un momento para mi familia muy heavy. También se fue mi tía, que era como mi otra madre, es un momento en que se remueve todo el esquema familiar” dice y añade con resignación “pero es parte del proceso”.

No obstante, Macaco también ha extraído buenas vivencias de la época del confinamiento. “Fue un momento súper creativo. Se cortó toda la gira aquí en España y en Latinoamérica, en un momento súper bueno, y lo que hice fue ponerme a componer. En casa montamos un estudio improvisado, fue un momento súper prolífico en el que escribí una historia para una película que haré”, relata.

Macaco afirma que el ritmo de vida que llevan los artistas como él muchas veces no le permite detenerse y ver qué es lo que le está pasando por dentro. “La canalización de las penas es la canción que escribes pero hay que buscar un espacio para soltarlo” explica y añade que “yo no me corto si tengo que llorar. Aprendí hace mucho tiempo que una carcajada o una llorera son como 100 horas de yoga”. Además, cuenta con otro recurso para sentirse bien: las canciones. “Con la música puedo conectar o desconectar, vas allí y nada te hace volver”, asegura sin dudar.