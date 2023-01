Marc Giró és una font inesgotable d’energia i creativitat. Ha escrit tres llibres, ha col·laborat en diferents programes de televisió i fa ràdio diàriament. A 'Punts de vista', ha presentat la seva última publicació 'Encara més pijos' i ha parlat del seu 'Late xou' a RTVE Catalunya.

El presentador català, després de dos volums escrivint sobre el col·lectiu 'pijo', ha definit a la perfecció aquest concepte al programa: "Jo pensava al principi que els diners feien al 'pijo'. Després l'entorn i la presentació d'aquests diners en públic. Però llavors m'he adonat que no, que qualsevol persona que tingui un privilegi, sigui el que sigui, pot arribar a ser-ho".

Entre riures, l'escriptor del llibre 'Encara més pijos' ha reivindicat el dret a promocionar la cultura: "Un crític cretí deia, però a aquests programes tothom ve a vendre alguna cosa? Però tu fas gratis les coses o com? S'han de vendre productes, endavant el capitalisme cultural".

Segons el presentador de 'Late Xou' , mai és tard per divertir-se a través de les joguines: "Jo crec que és important no deixar de jugar. Jo faig psicoanàlisi a través del joc. Jo m'aixeco al llit i tinc tota una granja de 'clicks' al davant".

L'escriptor ha reconegut la seva passió, des de petit, pels ' clicks' de Famobil : "El meu marit no s'ha divorciat de mi perquè és una excel·lent persona, perquè tu vas per casa meva i has d'anar apartant 'clicks' de Famobil".

És possible que, per aquest motiu, actualment porta un estil molt clàssic. "A la gent el sorprèn que jo, en ser marica i tenir molta ploma, em vesteixi de senyor".

Marc Giró ha dit, entre riures, que de no haver estat escriptor o presentador de televisió, hauria triomfat al món de la música: " Jo tinc un talent excepcional , però una cosa que no t'ho pots figurar. O sigui, de veritat: Mozart, Rosalia i jo crec que ja vinc jo. El que passa és que l'he desdenyat i ara podria ser multimilionari ".

Presentador del 'Late Xou' de RTVE Catalunya

A 'Punts de vista', Tània Sarrias i Marc Giró s'han intercanviat els rols i han visitat el plató de 'Late Xou' per parlar del programa de moda de RTVE Catalunya.

El presentador està molt orgullós del programa. Sobretot, del sofà: "Nosaltres ens hem adonat amb altres 'late nights' que hi ha per allà que estan mal dissenyats els sofàs. Han de ser prou còmodes perquè tu et sentis, però prou incòmodes perquè tu et sentis recte.

“El sofà ha de col·locar l'actitud del convidat“

Tot i ser un programa molt guionitzat, l'humorista català assegura que no li agrada que hi hagi un guió molt literal. Prefereix que li estructurin conceptes: "Jo sempre demano a les persones dels programes que he estat que es treballi menys, perquè moltes vegades l'escriptura consisteix a desglossar i llavors jo tinc una sèrie de hàndicaps: soc dislèxic i tinc dèficit d'atenció."