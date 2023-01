Daniel Carbonell, més conegut com a Macaco, tanca el segon ‘Late Xou amb Marc Giró’. El cantant es troba en plena gira per presentar el seu nou disc, ‘Vuélame el corazón’, que compta amb 15 col·laboracions, una per cada cançó. Leiva, Álvaro Soler, Rita Payés, Kevin Johansen i Estopa són alguns dels noms que acompanyen la nova proposta del barceloní.

“ O todo o nada“

A l’hora de posar-se en marxa, Macaco va decidir dues coses: la primera, que l’àlbum parlaria de les relacions amoroses. La segona, que comptaria amb una col·laboració per a cada tema. “O tot o res”, diu Macaco. O feia el disc sol o ben envoltat d’artistes. Tot l’equip li deia: “la que estàs armant”, però Macaco va agafar el telèfon i va començar a reclutar. I això del “tot o res” no només es limita a aquest disc, sinó a la seva vida en general. “Soc bastant, una mica així... o tot o res”, reconeix l’artista.

La gira acaba de començar. Macaco, juntament amb la seva banda, han actuat a Sevilla i Saragossa, i el pròxim 16 de febrer tocarà al Teatre Coliseum de Barcelona. Després, seguiran per Madrid, Mèxic, Colòmbia, Argentina, entre altres. Finalment, a l’abril, tornaran a Espanya per actuar a Burgos i Madrid.