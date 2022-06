Programa dedicat a Macaco on l'artista promou l'eliminació de les etiquetes que s'utilitzen a la societat per l'aspecte de les persones i per les seves idees sobretot a la música. Defensa que tothom pot canviar d'estil musical sense que suposi allunyar-se de la seva personalitat. Lluita per una societat més amable, comprensiva i tolerant. A Efecte Collins, Macaco tocarà tres cançons 'BLUE' i 'OVEJAS NEGRAS', claus en la seva carrera, i 'QUIÉREME BIEN' del seu proper àlbum 'Vuélame el corazón' (2022).