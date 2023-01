Un año más, el Benidorm Fest amenaza con convertirse en un fenómeno nacional. En 2022, el certamen causó tal furor que terminó colándose hata en el Congreso de los Diputados. Tras la victoria de Chanel, los partidos Galicia en Común y BNG, que como no podía ser de otra manera iban a muerte con Tanxungueiras, exigieron explicaciones y la comparecencia del Consejo de RTVE para aclarar, entre otros asuntos, cómo había sido posible que Tanxugueiras quedasen en un tercer puesto habiendo sido elegidas con la máxima puntuación por el televoto. ¿Volverá a haber una guerra política a cuenta del Benidorm Fest? ¿Se hacen porras en el Congreso sobre Eurovisión? ¿Quién son los favoritos de los políticos?

A solo unas semanas para que se celebre la segunda edición del Benidorm Fest 2023, de donde saldrá elegido el representante de España para Eurovisión, el equipo de Días de tele ha querido averiguar si este año también se puede avecinar una guerra política por el certamen. Para resolver dudas y tantear el ambiente, la periodista Paula Púa se ha pasado por el Congreso de los Diputados para analizar, con la perspectiva de nuestros representantes en la cámara baja, quién son los favoritos de este año entre las diferentes bancadas políticas.

“La cultura es un vehículo de emociones y estas llegan muchas veces al Congreso de los diputados en forma de política, también”, comenta Mónica García, portavoz de Más Madrid. “Es normal que lo que pasa afuera entre dentro de esta sala, por tanto si entra Eurovisión de una manera seria, digna y desenfadada sin ningún problema”, añade Joan Baldoví, portavoz de Compromís. “Creo que el año pasado, una nueva generación de políticos más jóvenes, que interactúan más con las redes sociales hizo que muchos quisieran participar en el debate, pero más allá de la polémica política sí sirve para poner el foco en un concurso musical a mí me parece bien que se cuele en el Congreso”, comenta Andrea Levy, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. “Los políticos al final también hablamos de también de los temas de actualidad”, dice la Ministra de Educación, Pilar Alegría.

¿Quién son sus favoritos?

La segunda edición del Benidorm Fest albergará todo tipo de música, indie, urban y mainstream, y de todos los estilos, desde el pop, rock o dance, hasta composiciones con sonidos folk, trap y compuesta en leguna co oficial del estado. "Quiero arder" (Agoney), "Desde que tú estás" (Alfred García), "Yo quisiera" (Alice Wonder), "Flamenco" (Aritz Aren), "Eaea" (Blanca Paloma), "Uff!" (E'FEMME), "La Lola" (Famous), "Mi familia" (Fusa Nocta), "Inviernos en Marte" (José Otero), "Quiero y duelo" (Karmento), "Arcadia" (Megara), "No nos moverán" (Meler), "Tracción" (Rakky Ripper), "Aire" (Sharonne), "Que esclati tot" (Siderland), "Tuki" (Sofía Martín), "Sayonara" (Twin Melody) y "Nochentera" son los temas que participan en la preselección española. Escucha todas las canciones aquí.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el hemiciclo apunta a su favorito: Agoney. La política Mónica López tiene varios Fusa Nocta, “así como muy Rosalía”, dice; por supuesto Alice Wonder, que es madrileña. Algo en lo que también coincide Andrea Levy. Mientras, Joan Baldoví se decanta por Noche entera, de Vicco, favorita también de la ministra Pilar Alegría.