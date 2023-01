Antonia San Juan es la primera invitada del tercer programa de ‘Las Tres Puertas’, el espacio conducido por María Casado que ha vuelto a la pequeña pantalla en La 2. La actriz abre el turno de charlas con una afirmación tan sincera como “llevo 25 años yendo al psicoanalista”, algo que, tal y como explica, “me ha posibilitado vivir”. La artista también ha profundizado en aspectos de su infancia y sus inicios en el mundo de la interpretación.

Cuidando de su salud mental

Antonia San Juan no solo ha revelado la cantidad de tiempo que lleva yendo a terapia sino que hasta nos ha desvelado la frecuencia: “Tres veces por semana, y este año dos veces por semana”. ¿Cuál es la razón de sus visitas al terapeuta? “Hay una frase que me encanta y es que ‘la gente que va al psicoanalista es porque le duele la rodilla y otra va porque le duele el cuerpo. A mí me dolía el cuerpo’”, ha comentado para luego añadir que en algún momento llegará al final de su proceso.

La actriz describe estas sesiones como un “viaje humano intelectual porque tiene ese punto intelectual” y asegura que “es el mejor viaje que he hecho en mi vida y el que me ha posibilitado vivir”. “Me ha enseñado a vivir, he podido vivir, he podido ser una mujer feliz, soy una mujer… Te lo digo y me emociono”, le confesaba a María Casado tras sus palabras tan sinceras.